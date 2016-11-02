Обзор криминальной хроники среды, 2 ноября

Свердловская полиция ищет водителя, удравшего после наезда на пешехода

Сотрудниками отдела розыска ОблГАИ проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств гибели пешехода на 88-м км автодороги Невьянск – Реж – Артёмовский - Килачевское. Там в среду, 2 ноября, предположительно между 4:50 и 5:20 утра был смертельно травмирован 55-летний пешеход. Водитель с места ДТП скрылся. С целью установления водителя автомобиля, совершившего наезд, УГИБДД по Свердловской области просит очевидцев и тех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, обращаться по телефонам (343) 269-77-00, (343 64) 2-23-62 или по единому номеру 02.

Таксист-гастарбайтер едва не зарезал водителя "ГАЗели"

В результате совместной работы сотрудников СКР и МВД было раскрыто преступление, совершённое в конце октября в центре Екатеринбурга. Как сообщается, вечером 28 октября на улице Вайнера 34-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, занимаясь частным извозом, не смог проехать, так как дорогу преграждала стоящая под разгрузкой "ГАЗель". 27-летний водитель отказался убрать машину до окончания разгрузки. В результате между мужчинами началась драка. "Борцов" разняли свидетели конфликта. Однако таксист-частник на этом не успокоился и, выждав момент, набросился на оппонента с ножом сзади, нанеся ранение. Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

Пытавшийся наехать на инспекторов ДПС красноуралец отправится в исправительную колонию

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, вынес постановление об изменении наказания 26-летнему жителю Красноуральска Дмитрию Крылову. Ранее назначенный ему городским судом штраф в 10 тыс. рублей заменён на 1 год и 9 месяцев лишения свободы. Как установлено, 4 июня 2016 года около 22:00 Крылов начал выяснять отношения с инспекторами ГИБДД. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он из салона своего автомобиля выразился нецензурно в адрес полицейских, а затем стал угрожать нанесением побоев и заявил, что наедет на них своим автомобилем. В подтверждение угроз Крылов, находящийся за рулем, стал двигаться в направлении сотрудников ГИБДД. После того как один из сотрудников полиции принялся стрелять по колёсам, Крылов скрылся. Красноуральский суд приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей. Облсуд учёл, что преступник реально совершил покушение на жизнь и здоровье представителей власти, и ужесточил наказание.

В Каменском районе за убийство четырёх косуль осуждён браконьер

400 тысяч рублей и 300 часов исправительных работ: так оценил мировой судья Каменского судебного района жизнь четырёх косуль, погибших от руки 20-летнего браконьера Артёма Максимова. Судом установлено, что 14 марта 2016 года в ночное время Максимов, находясь в поле вблизи села Покровское Каменского района, не имея охотничьего билета, несколько раз выстрелил из карабина модели "Сайга-12К" по стаду косуль. В результате четыре косули погибли. Браконьер погрузил туши животных в автомобиль, на котором в последующем был задержан сотрудниками ДПС. Орудие охоты - карабин - конфисковали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Жители Двуреченска задержаны по подозрению в убийстве

В конце октября в ходе тушения пожара в доме, расположенном по улице Ленина в посёлке Двуреченск, был обнаружен обгоревший труп неизвестного мужчины со множественными ножевыми ранениями. Погибшим оказался 33-летний местный житель. По подозрению в совершении преступления задержали двух ранее судимых сельчан, которые сразу же признались в содеянном. Как пояснили подозреваемые, между ними и потерпевшим возник конфликт, перешедший в драку и поножовщину. Дом подожгли для сокрытия следов преступления. Уголовное дело расследуется по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.