Снос единственного на Урале буддийского монастыря отложили до марта 2017 года

Судебные приставы приостановили снос единственного на Среднем Урале буддийского монастыря "Шад Тчуп Линг" на горе Качканар, сообщает ТАСС.

—Михаилу Санникову (основателю монастыря. - Прим. ред.) было вынесено предписание о сносе буддийского монастыря до 1 ноября, оно не было выполнено. В ближайшее время мы встретимся с ним, чтобы продлить предписание до марта 2017 года, — сказал начальник Качканарского районного отдела судебных приставов, старший судебный пристав Сергей Помещенко.

По его словам, Санников отказывается сносить монастырь, поскольку не считает его своим. Приставам предстоит согласовать смету с департаментом лесного хозяйства и найти подрядчиков для сноса "Шад Тчуп Линг" без участия основателя.

Как писала "ОГ", городской суд Качканара принял решение о сносе монастыря "Шад Тчуп Линг". Он был построен незаконно и располагается на территории, которая находится в разработках собственно качканарского месторождения железной руды. Монастырь должны были снести до 1 марта 2016 года. Основатель Михаил Санников отказался добровольно сносить сооружение.

Фото: vk.com/shad_tchup_ling