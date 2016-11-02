Губернатор наградил Ксению Артюх и ещё 46 свердловчанок знаком "Материнская доблесть"
2 ноября 2016, 10:23 / Общество
На интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликован указ губернатора Евгения Куйвашева о награждении 47 многодетных жительниц Среднего Урала региональным знаком отличия "Материнская доблесть".
Примечательно то, что среди награждённых есть Ксения Артюх — супруга известного политика Евгения Артюха. Как известно, у неё — пятеро детей.
В целом губернатор отметил этим знаком жительниц 23 муниципальных образований Среднего Урала. Причём знаком "Материнская доблесть" I степени отмечена только одна свердловчанка — мать десятерых детей из Пригородного района Надежда Евгеньевна Столова.
А знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть" III степени решено наградить:
- Абакумову Елизавету Владимировну, город Алапаевск, за рождение и воспитание шести детей;
- Аввакумову Елену Николаевну, Каменский район, за рождение и воспитание пяти детей;
- Алексееву Татьяну Александровну, город Ревда, за рождение и воспитание шести детей;
- Андрееву Ларису Викторовну, Белоярский район, за рождение и воспитание пяти детей;
- Артюх Ксению Яковлевну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
- Батакову Маргариту Юрьевну, Алапаевский район, за рождение и воспитание пяти детей;
- Богату Софию Федоровну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
- Боталову Жанну Юрьевну, город Туринск, за рождение и воспитание пяти детей;
- Братухину Надежду Николаевну, город Туринск, за рождение и воспитание пяти детей;
- Буланову Анну Григорьевну, Байкаловский район, за рождение и воспитание пяти детей;
- Бутакову Людмилу Васильевну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание шести детей;
- Веретенникову Наталью Александровну, город Нижний Тагил, за рождение и воспитание пяти детей;
- Волик Алевтину Всеволодовну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
- Гаджиеву Фахрию Марфат кызы, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
- Гою Анастасию Григорьевну, Новолялинский район, за рождение и воспитание пяти детей;
- Гребенюк Ольгу Сергеевну, город Полевской, за рождение и воспитание пяти детей;
- Гуляеву Анну Владимировну, город Алапаевск, за рождение и воспитание пяти детей;
- Жданову Дарью Валерьевну, город Берёзовский, за рождение и воспитание пяти детей;
- Закарьяеву Татьяну Потаповну, город Лесной, за рождение и воспитание пяти детей;
- Звереву Марину Владимировну, город Ирбит, за рождение и воспитание пяти детей;
- Иванову Светлану Васильевну, город Берёзовский, за рождение и воспитание пяти детей;
- Комарову Ольгу Викторовну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
- Криворотову Елену Александровну, город Каменск-Уральский, за рождение и воспитание пяти детей;
- Лахтину Светлану Александровну, город Туринск, за рождение и воспитание пяти детей;
- Лобурь Олесю Алексеевну, город Нижний Тагил, за рождение и воспитание пяти детей;
- Малютину Альфию Данисовну, город Берёзовский, за рождение и воспитание пяти детей;
- Нагимову Елену Леонидовну, город Красноуфимск, за рождение и воспитание пяти детей;
- Наумову Наталью Владимировну, Талицкий район, за рождение и воспитание пяти детей;
- Негодяеву Ольгу Владимировну, город Каменск-Уральский, за рождение и воспитание шести детей;
- Некрасову Марину Борисовну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
- Перескокову Фелизу Фаткулловну, город Первоуральск, за рождение и воспитание пяти детей;
- Пискунову Ольгу Игоревну, город Первоуральск, за рождение и воспитание пяти детей;
- Поздееву Галину Анатольевну, Пригородный район, за рождение и воспитание пяти детей;
- Раджабову Гулсифат Шомахмадовну, Белоярский район, за рождение и воспитание пяти детей;
- Разживину Аллу Сергеевну, Туринский район, за рождение и воспитание пяти детей;
- Самкову Юлию Александровну, город Алапаевск, за рождение и воспитание пяти детей;
- Сиргинаву Алию Дауренбековну, город Верхняя Пышма, за рождение и воспитание пяти детей;
- Скворцову Анну Валерьевну, город Первоуральск, за рождение и воспитание пяти детей;
- Смагину Ольгу Игоревну, город Алапаевск, за рождение и воспитание пяти детей;
- Соловьёву Екатерину Валерьевну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
- Старцеву Ольгу Анатольевну, город Новая Ляля, за рождение и воспитание пяти детей;
- Суфиянову Венеру Юрьевну, город Берёзовский, за рождение и воспитание пяти детей;
- Хегай Надежду Валерьевну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
- Хмареву Анастасию Николаевну, Алапаевский район, за рождение и воспитание пяти детей;
- Чинчик Анастасию Александровну, город Североуральск, за рождение и воспитание пяти детей;
- Юрьеву Елену Геннадьевну, город Алапаевск, за рождение и воспитание пяти детей.