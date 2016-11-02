Губернатор наградил Ксению Артюх и ещё 46 свердловчанок знаком "Материнская доблесть"

2 ноября 2016, 10:23 / Общество

На интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликован указ губернатора Евгения Куйвашева о награждении 47 многодетных жительниц Среднего Урала региональным знаком отличия "Материнская доблесть".

Примечательно то, что среди награждённых есть Ксения Артюх — супруга известного политика Евгения Артюха. Как известно, у неё — пятеро детей.

В целом губернатор отметил этим знаком жительниц 23 муниципальных образований Среднего Урала. Причём знаком "Материнская доблесть" I степени отмечена только одна свердловчанка — мать десятерых детей из Пригородного района Надежда Евгеньевна Столова.

А знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть" III степени решено наградить:

  • Абакумову Елизавету Владимировну, город Алапаевск, за рождение и воспитание шести детей;
  • Аввакумову Елену Николаевну, Каменский район, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Алексееву Татьяну Александровну, город Ревда, за рождение и воспитание шести детей;
  • Андрееву Ларису Викторовну, Белоярский район, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Артюх Ксению Яковлевну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Батакову Маргариту Юрьевну, Алапаевский район, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Богату Софию Федоровну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Боталову Жанну Юрьевну, город Туринск, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Братухину Надежду Николаевну, город Туринск, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Буланову Анну Григорьевну, Байкаловский район, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Бутакову Людмилу Васильевну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание шести детей;
  • Веретенникову Наталью Александровну, город Нижний Тагил, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Волик Алевтину Всеволодовну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Гаджиеву Фахрию Марфат кызы, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Гою Анастасию Григорьевну, Новолялинский район, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Гребенюк Ольгу Сергеевну, город Полевской, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Гуляеву Анну Владимировну, город Алапаевск, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Жданову Дарью Валерьевну, город Берёзовский, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Закарьяеву Татьяну Потаповну, город Лесной, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Звереву Марину Владимировну, город Ирбит, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Иванову Светлану Васильевну, город Берёзовский, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Комарову Ольгу Викторовну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Криворотову Елену Александровну, город Каменск-Уральский, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Лахтину Светлану Александровну, город Туринск, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Лобурь Олесю Алексеевну, город Нижний Тагил, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Малютину Альфию Данисовну, город Берёзовский, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Нагимову Елену Леонидовну, город Красноуфимск, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Наумову Наталью Владимировну, Талицкий район, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Негодяеву Ольгу Владимировну, город Каменск-Уральский, за рождение и воспитание шести детей;
  • Некрасову Марину Борисовну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Перескокову Фелизу Фаткулловну, город Первоуральск, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Пискунову Ольгу Игоревну, город Первоуральск, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Поздееву Галину Анатольевну, Пригородный район, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Раджабову Гулсифат Шомахмадовну, Белоярский район, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Разживину Аллу Сергеевну, Туринский район, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Самкову Юлию Александровну, город Алапаевск, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Сиргинаву Алию Дауренбековну, город Верхняя Пышма, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Скворцову Анну Валерьевну, город Первоуральск, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Смагину Ольгу Игоревну, город Алапаевск, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Соловьёву Екатерину Валерьевну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Старцеву Ольгу Анатольевну, город Новая Ляля, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Суфиянову Венеру Юрьевну, город Берёзовский, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Хегай Надежду Валерьевну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Хмареву Анастасию Николаевну, Алапаевский район, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Чинчик Анастасию Александровну, город Североуральск, за рождение и воспитание пяти детей;
  • Юрьеву Елену Геннадьевну, город Алапаевск, за рождение и воспитание пяти детей.
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