Губернатор наградил Ксению Артюх и ещё 46 свердловчанок знаком "Материнская доблесть"

На интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликован указ губернатора Евгения Куйвашева о награждении 47 многодетных жительниц Среднего Урала региональным знаком отличия "Материнская доблесть".

Примечательно то, что среди награждённых есть Ксения Артюх — супруга известного политика Евгения Артюха. Как известно, у неё — пятеро детей.

В целом губернатор отметил этим знаком жительниц 23 муниципальных образований Среднего Урала. Причём знаком "Материнская доблесть" I степени отмечена только одна свердловчанка — мать десятерых детей из Пригородного района Надежда Евгеньевна Столова.

А знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть" III степени решено наградить: