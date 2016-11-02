Во Дворце молодёжи пройдёт юбилейный концерт оркестра "Баянисты Екатеринбурга"

2 ноября 2016, 10:28

9 ноября. 18:30. Во Дворце молодёжи состоится юбилейный концерт художественного руководителя и главного дирижёра оркестра "Баянисты Екатеринбурга", заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии губернатора Свердловской области, лауреата международных конкурсов Леонида Болковского.

Основатель и бессменный руководитель оркестра этим концертом отмечает 80-летний юбилей и 55 лет творческой деятельности. В этот вечер прозвучат известные произведения советских и зарубежных композиторов, популярные джазовые композиции, а также песни группы "Queen" и группы "Кино" в инструментальной аранжировке. В мероприятии примут участие солисты Свердловского театра оперы и балета, заслуженная артистка РФ Ирина Наумова, лауреаты международных конкурсов Дмитрий Розвизев и Гарри Агаджанян.

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