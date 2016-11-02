В Екатеринбурге 3 ноября пройдёт "Ночь искусств". Полная программа мероприятий
2 ноября 2016, 14:59 / Культура
В Екатеринбурге в четверг пройдёт всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств - 2016". Более тридцати культурных учреждений города откроют двери 3 ноября с 18:00 до 23:00. "Областная газета" публикует подробную программу мероприятий.
Фото: социальные сети
Уральский государственный военно-исторический музей (ул. Крылова, 2а):
- Концерт "Песни нашего кино" (18:00–19:00)
- Работа МультЛаборатории "ВДВ-мультфильм"(19:15–20:30)
- Киновикторина (19:15–19:45)
- Тематическая экскурсия "Подвиг разведчиков" (20:00– 20:45)
- Тематическая экскурсия "Искусство полёта" (21:00–22:00)
- Обзорная экскурсия по экспозиции "ВДВ вчера, сегодня, завтра" (для индивидуальных посетителей) (22:00–23:00)
- Фотографирование с оружием и амуницией современных десантников
- Работа лазерного тира
Фото: социальные сети
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37):
- Творческая встреча с режиссёром и съёочной группой фильма "Тайная сила" (18:00)
- Показ фильма "Тайная сила" (19:00)
- Тематические экскурсии "Тайная сила" (начало в 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30)
Фото: социальные сети
Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14):
- "Говорит Эрнст Неизвестный: документальная летопись" (18:00–20:00)
- Выступление вокальной группы "Reira" (20:00–21:00)
- Свободный микрофон "Алло! Мы ищем таланты!" (21:00–23:00)
Фото: социальные сети
Музей истории плодового садоводства Среднего Урала (ул. Октябрьской Революции, 40):
- Угощение яблоками
- Показ фильмов
- Экскурсии по экспозиции музея
Фото: социальные сети
Музей радио им. А.С. Попова (ул. Розы Люксембург, 9/11):
- Экскурсии по экспозиции "История радио"
- Показ научно-популярных фильмов
Фото: социальные сети
Музей природы Урала (ул. Горького, 4):
- "Живопись вслепую": творческая встреча с художником Б. Хохоновым (18:30–20:00)
- "Палеонтологические реконструкции в Музее природы": творческая встреча с ведущим палеонтологом – специалистом по вымершим акулам В. Козловым (20:00–21:30)
- "Ф.Ф. Шиллингер, таксидермист и живописец": рассказ заведующей Музеем природы Е. Скурыхиной об уникальном собрании рельефных картин (21:30–22:30)
- Наблюдение в телескоп небесных тел и отдалённых архитектурных объектов с возможностью сфотографировать их при помощи специального адаптера.
Фото: социальные сети
Музей истории и археологии Урала (пр. Ленина 69/10):
- Тематические экскурсии "Первобытное искусство» по залам "Шигирская кладовая" и "Древняя история народов Урала"
- Показ фильмов по археологии Урала (зал УОЛЕ)
- Изготовление открыток по мотивам памятников археологии Урала (зал УОЛЕ)
- Тематические экскурсии по залам "На путях в Сибирь" и "Горный мир"
- Лекции "История георгиевской ленточки" (20:00) и "Муза в окопах"(21:00), зал "Урал – фронту"
- Мини-экскурсии по выставке "Дыхание эпоса"
- Интерактив с раскрашиванием досок в этностиле
Фото: социальные сети
Музейный клуб "Дом Агафуровых" (ул. Сакко и Ванцетти, 28):
- Экскурсии по дому Агафуровых
- Открытие выставки "Сотвори себе сказку"
- Мастер-класс по росписи пряника (оплачивается отдельно)
- Интерактивное развлечение "Пряности в нашей жизни"
- Дегустация пряников
- Сувениры и конкурсы
Фото: социальные сети
Музейно-выставочный центр "Дом Поклевских-Козелл" (ул. Малышева, 46):
- Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
- Фотокросс для детей
- Аквагрим
- Игровая программа с конкурсами и загадками для всей семьи
- Наблюдение в телескоп небесных тел и отдалённых архитектурных объектов с возможностью сфотографировать их при помощи специального адаптера
Фото: социальные сети
Культурный центр "Новый Акрополь" (ул. Шевченко, 20):
- Искусство читать живопись: "Диалог. Взгляд художника" (18:00–19:00)
- Искусство быть вместе (через танец): мастер-класс "Павана" (19:00–20:00)
- Показ и обсуждение фильма "Счастье — это..." (20:00–23:00)
Фото: социальные сети
Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Чапаева, 5):
- "Портрет моего современника". Вечерний вернисаж с художником Ольгой Шаерман (18:00–19:00)
- Мастер-класс "блиц-портрет" от автора выставки
- "Источник вдохновенья – слово". Русская классика в стихах и прозе. Художественные чтения студентов Екатеринбургского государственного театрального института (19:00–20:00)
- "Под небом Парижа". Любимые мелодии из кинофильмов в исполнении ансамбля скрипачей "Спутник" (20:00–21:00)
- "Чех.- art Да". Спектакль екатеринбургского музыкально-драматического театра "Сцена" под руководством заслуженного артиста РФ С. Галиева (21:00–22:00)
- "Книга как искусство". Презентация оригинальных и подарочных изданий из фондов Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена и Екатеринбургского музея изобразительных искусств
- "Осенний листок". Арт-класс по изготовлению аксессуаров для книг
- Фотосессии с книгой в интерьере библиотеки
Фото: социальные сети
Культурно-досуговый центр "Дружба" (ул. Академика Бардина, 216):
- Выставка-презентация художественного творчества
Фото: социальные сети
Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26):
Детская программа (18:00 - 19:00):
- Мастер-класс "Как рождается сказка" совместно с киностудией "Мастер"
- Мастер-класс "Музыкальный инструмент своими руками"
- Мастер-класс "Детский sketching" и акция "Обменяй sketch на подарок"
- Хореографическое занятие от дуэта "Minoga"
Основная программа:
- 19:00–20:00 - мастер-класс по историческим танцам от клуба "Pas de cote"
- 19:00–20:30 – мастер-класс по реставрации тканей
- 19:00–20:30 – мастер-класс по режиссёрскому искусству (параллельная программа)
- 20:30–21:00 – выступление молодёжного театра "Галерка"
- 21:00–22:00 – sketch-экскурсия
- 21:00–22:00 – поэтические чтения с литературным клубом "Лампа" (параллельная программа)
- 22:00–22:30 - концерт Вероники Лемишенко (кельтская арфа)
- 22:30–23:00 – концерт Владислава Болотина, пианиста дуэта "Piano Garmonica"
Фото: социальные сети
Екатеринбургский музейный центр народного творчества "Гамаюн" (ул. Гоголя, 20):
- Экспресс-экскурсии по музейной экспозиции и выставкам "Соломенные города" (аппликация из соломки Натальи Чечёткиной) и "Ещё томят земные расстоянья" (живопись Людмилы Буйновой) (18:00, 19:00, 21:00, 22:00)
- Представление Музыкально-поэтического театра "Палитра любви" по сказам Павла Бажова (20:00)
- Мастер-класс "Рыжий лист кленовый"
- Всем пришедшим – осеннее угощение!
Фото: социальные сети
Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143):
- "Посвящение в тайное общество любителей кукол": зрителей ожидают сцены из лучших спектаклей театра разных лет, экскурсия по сцене и закулисью (18:00)
- Все посетители получат талисман, заряженный силой кукол
Фото: социальные сети
Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5):
- 18:00 –21:00 – мастер-классы для детей и взрослых
- 18:30 – экскурсионная программа "Шедевры ЕМИИ"
- 19:30 – театральный час
- 20:30 – выступление инструментального ансамбля Lite Story
- 21:30 – показ документального фильма "160" от интернет-видеоканала Roomple
Фото: социальные сети
Муниципальный театр балета "Щелкунчик" (ул. 8 Марта, 104):
- Театрализованная экскурсия по закулисью театра
Фото: социальные сети
Арт-галерея Ельцин-Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а):
- Открытие выставки "Нонконформизм, как точка отсчёта"
Фото: социальные сети
Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского (пр. Ленина, 26):
- Концерт в Большом концертном зале Уральской консерватории, популярные вокальные произведения из кинофильмов разных лет
Фото: социальные сети
Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а):
- Выставка работ, выполненных современными мастерами декоративного искусства в самых разнообразных техниках
Фото: социальные сети
Уральский филиал Государственного центра современного искусства (ул. Добролюбова, 19а):
- Экскурсия по выставке "Школа: история одного здания" (19:00)
- Показ фильма "Свердловск" Игната Кунилова (20:00)
- Концерт группы "Сова" (21:30)
Фото: социальные сети
Екатеринбургский театр современной хореографии (ул. Карла Либкнехта, 48):
- Лекция-перформанс с участием художественного руководителя "Провинциальных танцев" Татьяны Багановой и танцовщиков театра
- Показ нового спектакля сезона, созданного в рамках проекта-лаборатории [ТАНЦКРИПЦИЯ_16]. "As long as it takes"/ "Так долго, как потребуется"
Фото: социальные сети
Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави" (ул. Соболева, 25):
- Выставка плакатов Великой Отечественной войны из фондов музея
- Выставка одного плаката "Родина-мать зовет!"
Фото: социальные сети
Музей "Литературная жизнь Урала XIX века" (ул. Толмачёва, 41):
- Синема-пати "Герой нашего времени": последняя версия
Фото: социальные сети
Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века" (ул. Пролетарская, 10):
- "Русский рок в лицах и деталях": лекция кандидата филологических наук Артёма Третьякова (18:30)
- Виртуальная программа "Музей уральских сказок" (18:10, 19:00, 20:00)
- Виртуальная программа "Екатеринбургский мистериум" (20:50, 21:40)
- Мастер-класс "Роспись подвески для приятных снов" (19:30, только по предварительной записи, за дополнительную плату!)
Фото: социальные сети
Мемориальный дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27):
- Экскурсия по выставке "Миленькая сестричка Лизаветушка" (с 18:00 до 23:00 по мере формирования групп)
- Авторский концерт "У души есть свои наслаждения…" (19:00)
- Экскурсия "Тайны вещей старого дома" (20:00, только по предварительной записи, 14+!)
- Литературно-музыкальная программа "Восток – дело тонкое" (21:00)
Фото: социальные сети
Музей Ф.М. Решетникова (ул. Пролетарская, 6):
- "Я люблю тебя, Россия!": концерт хора "Горлица" (19:00)
- Литературно-музыкальная композиция "Живые письма великих композиторов" (С. Прокофьев, Д. Шостакович) от Свердловского областного музыкального училища им. П.И. Чайковского и УрГПУ (20:00)
Фото: социальные сети
Музей кукол и детской книги "Страна чудес" (ул. Пролетарская, 16):
- Кукольный спектакль "Буратино - кукла и киноактер" (18:30, 19:30, 20:30)
Фото: социальные сети
Дом-музей П.П. Бажова (ул. Чапаева, 11):
- Тематическая экскурсия "П.П. Бажов: искусство быть уральцем" (ежечасно, по мере формирования групп)
- Показ фильмов по сказам П.П. Бажова (в течение вечера)
Фото: социальные сети
Камерный театр (ул. Пролетарская, 18):
- Премьера! Поэтическо-музыкальный вечер "Оттепель"