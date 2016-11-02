В Екатеринбурге 3 ноября пройдёт "Ночь искусств". Полная программа мероприятий

В Екатеринбурге в четверг пройдёт всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств - 2016". Более тридцати культурных учреждений города откроют двери 3 ноября с 18:00 до 23:00. "Областная газета" публикует подробную программу мероприятий.

Фото: социальные сети

Уральский государственный военно-исторический музей (ул. Крылова, 2а):

Концерт "Песни нашего кино" (18:00–19:00)

Работа МультЛаборатории "ВДВ-мультфильм"(19:15–20:30)

Киновикторина (19:15–19:45)

Тематическая экскурсия "Подвиг разведчиков" (20:00– 20:45)

Тематическая экскурсия "Искусство полёта" (21:00–22:00)

Обзорная экскурсия по экспозиции "ВДВ вчера, сегодня, завтра" (для индивидуальных посетителей) (22:00–23:00)

Фотографирование с оружием и амуницией современных десантников

Работа лазерного тира

Фото: социальные сети

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37):

Творческая встреча с режиссёром и съёочной группой фильма "Тайная сила" (18:00)

Показ фильма "Тайная сила" (19:00)

Тематические экскурсии "Тайная сила" (начало в 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30)

Фото: социальные сети

Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14):

"Говорит Эрнст Неизвестный: документальная летопись" (18:00–20:00)

Выступление вокальной группы "Reira" (20:00–21:00)

Свободный микрофон "Алло! Мы ищем таланты!" (21:00–23:00)

Фото: социальные сети

Музей истории плодового садоводства Среднего Урала (ул. Октябрьской Революции, 40):

Угощение яблоками

Показ фильмов

Экскурсии по экспозиции музея

Фото: социальные сети

Музей радио им. А.С. Попова (ул. Розы Люксембург, 9/11):

Экскурсии по экспозиции "История радио"

Показ научно-популярных фильмов

Фото: социальные сети

Музей природы Урала (ул. Горького, 4):

"Живопись вслепую": творческая встреча с художником Б. Хохоновым (18:30–20:00)

"Палеонтологические реконструкции в Музее природы": творческая встреча с ведущим палеонтологом – специалистом по вымершим акулам В. Козловым (20:00–21:30)

"Ф.Ф. Шиллингер, таксидермист и живописец": рассказ заведующей Музеем природы Е. Скурыхиной об уникальном собрании рельефных картин (21:30–22:30)

Наблюдение в телескоп небесных тел и отдалённых архитектурных объектов с возможностью сфотографировать их при помощи специального адаптера.

Фото: социальные сети

Музей истории и археологии Урала (пр. Ленина 69/10):

Тематические экскурсии "Первобытное искусство» по залам "Шигирская кладовая" и "Древняя история народов Урала"

Показ фильмов по археологии Урала (зал УОЛЕ)

Изготовление открыток по мотивам памятников археологии Урала (зал УОЛЕ)

Тематические экскурсии по залам "На путях в Сибирь" и "Горный мир"

Лекции "История георгиевской ленточки" (20:00) и "Муза в окопах"(21:00), зал "Урал – фронту"

Мини-экскурсии по выставке "Дыхание эпоса"

Интерактив с раскрашиванием досок в этностиле

Фото: социальные сети

Музейный клуб "Дом Агафуровых" (ул. Сакко и Ванцетти, 28):

Экскурсии по дому Агафуровых

Открытие выставки "Сотвори себе сказку"

Мастер-класс по росписи пряника (оплачивается отдельно)

Интерактивное развлечение "Пряности в нашей жизни"

Дегустация пряников

Сувениры и конкурсы

Фото: социальные сети

Музейно-выставочный центр "Дом Поклевских-Козелл" (ул. Малышева, 46):

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству

Фотокросс для детей

Аквагрим

Игровая программа с конкурсами и загадками для всей семьи

Наблюдение в телескоп небесных тел и отдалённых архитектурных объектов с возможностью сфотографировать их при помощи специального адаптера

Фото: социальные сети

Культурный центр "Новый Акрополь" (ул. Шевченко, 20):

Искусство читать живопись: "Диалог. Взгляд художника" (18:00–19:00)

Искусство быть вместе (через танец): мастер-класс "Павана" (19:00–20:00)

Показ и обсуждение фильма "Счастье — это..." (20:00–23:00)

Фото: социальные сети

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Чапаева, 5):

"Портрет моего современника". Вечерний вернисаж с художником Ольгой Шаерман (18:00–19:00)

Мастер-класс "блиц-портрет" от автора выставки

"Источник вдохновенья – слово". Русская классика в стихах и прозе. Художественные чтения студентов Екатеринбургского государственного театрального института (19:00–20:00)

"Под небом Парижа". Любимые мелодии из кинофильмов в исполнении ансамбля скрипачей "Спутник" (20:00–21:00)

"Чех.- art Да". Спектакль екатеринбургского музыкально-драматического театра "Сцена" под руководством заслуженного артиста РФ С. Галиева (21:00–22:00)

"Книга как искусство". Презентация оригинальных и подарочных изданий из фондов Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена и Екатеринбургского музея изобразительных искусств

"Осенний листок". Арт-класс по изготовлению аксессуаров для книг

Фотосессии с книгой в интерьере библиотеки

Фото: социальные сети

Культурно-досуговый центр "Дружба" (ул. Академика Бардина, 216):

Выставка-презентация художественного творчества

Фото: социальные сети

Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26):

Детская программа (18:00 - 19:00):

Мастер-класс "Как рождается сказка" совместно с киностудией "Мастер"

Мастер-класс "Музыкальный инструмент своими руками"

Мастер-класс "Детский sketching" и акция "Обменяй sketch на подарок"

Хореографическое занятие от дуэта "Minoga"

Основная программа:

19:00–20:00 - мастер-класс по историческим танцам от клуба "Pas de cote"

19:00–20:30 – мастер-класс по реставрации тканей

19:00–20:30 – мастер-класс по режиссёрскому искусству (параллельная программа)

20:30–21:00 – выступление молодёжного театра "Галерка"

21:00–22:00 – sketch-экскурсия

21:00–22:00 – поэтические чтения с литературным клубом "Лампа" (параллельная программа)

22:00–22:30 - концерт Вероники Лемишенко (кельтская арфа)

22:30–23:00 – концерт Владислава Болотина, пианиста дуэта "Piano Garmonica"

Фото: социальные сети

Екатеринбургский музейный центр народного творчества "Гамаюн" (ул. Гоголя, 20):

Экспресс-экскурсии по музейной экспозиции и выставкам "Соломенные города" (аппликация из соломки Натальи Чечёткиной) и "Ещё томят земные расстоянья" (живопись Людмилы Буйновой) (18:00, 19:00, 21:00, 22:00)

Представление Музыкально-поэтического театра "Палитра любви" по сказам Павла Бажова (20:00)

Мастер-класс "Рыжий лист кленовый"

Всем пришедшим – осеннее угощение!

Фото: социальные сети

Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143):

"Посвящение в тайное общество любителей кукол": зрителей ожидают сцены из лучших спектаклей театра разных лет, экскурсия по сцене и закулисью (18:00)

Все посетители получат талисман, заряженный силой кукол

Фото: социальные сети

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5):

18:00 –21:00 – мастер-классы для детей и взрослых

18:30 – экскурсионная программа "Шедевры ЕМИИ"

19:30 – театральный час

20:30 – выступление инструментального ансамбля Lite Story

21:30 – показ документального фильма "160" от интернет-видеоканала Roomple

Фото: социальные сети

Муниципальный театр балета "Щелкунчик" (ул. 8 Марта, 104):

Театрализованная экскурсия по закулисью театра

Фото: социальные сети

Арт-галерея Ельцин-Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а):

Открытие выставки "Нонконформизм, как точка отсчёта"

Фото: социальные сети

Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского (пр. Ленина, 26):

Концерт в Большом концертном зале Уральской консерватории, популярные вокальные произведения из кинофильмов разных лет

Фото: социальные сети

Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а):

Выставка работ, выполненных современными мастерами декоративного искусства в самых разнообразных техниках

Фото: социальные сети

Уральский филиал Государственного центра современного искусства (ул. Добролюбова, 19а):

Экскурсия по выставке "Школа: история одного здания" (19:00)

Показ фильма "Свердловск" Игната Кунилова (20:00)

Концерт группы "Сова" (21:30)

Фото: социальные сети

Екатеринбургский театр современной хореографии (ул. Карла Либкнехта, 48):

Лекция-перформанс с участием художественного руководителя "Провинциальных танцев" Татьяны Багановой и танцовщиков театра

Показ нового спектакля сезона, созданного в рамках проекта-лаборатории [ТАНЦКРИПЦИЯ_16]. "As long as it takes"/ "Так долго, как потребуется"

Фото: социальные сети

Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави" (ул. Соболева, 25):

Выставка плакатов Великой Отечественной войны из фондов музея

Выставка одного плаката "Родина-мать зовет!"

Фото: социальные сети

Музей "Литературная жизнь Урала XIX века" (ул. Толмачёва, 41):

Синема-пати "Герой нашего времени": последняя версия

Фото: социальные сети

Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века" (ул. Пролетарская, 10):

"Русский рок в лицах и деталях": лекция кандидата филологических наук Артёма Третьякова (18:30)

Виртуальная программа "Музей уральских сказок" (18:10, 19:00, 20:00)

Виртуальная программа "Екатеринбургский мистериум" (20:50, 21:40)

Мастер-класс "Роспись подвески для приятных снов" (19:30, только по предварительной записи, за дополнительную плату!)

Фото: социальные сети

Мемориальный дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27):

Экскурсия по выставке "Миленькая сестричка Лизаветушка" (с 18:00 до 23:00 по мере формирования групп)

Авторский концерт "У души есть свои наслаждения…" (19:00)

Экскурсия "Тайны вещей старого дома" (20:00, только по предварительной записи, 14+!)

Литературно-музыкальная программа "Восток – дело тонкое" (21:00)

Фото: социальные сети

Музей Ф.М. Решетникова (ул. Пролетарская, 6):

"Я люблю тебя, Россия!": концерт хора "Горлица" (19:00)

Литературно-музыкальная композиция "Живые письма великих композиторов" (С. Прокофьев, Д. Шостакович) от Свердловского областного музыкального училища им. П.И. Чайковского и УрГПУ (20:00)

Фото: социальные сети

Музей кукол и детской книги "Страна чудес" (ул. Пролетарская, 16):

Кукольный спектакль "Буратино - кукла и киноактер" (18:30, 19:30, 20:30)

Фото: социальные сети

Дом-музей П.П. Бажова (ул. Чапаева, 11):

Тематическая экскурсия "П.П. Бажов: искусство быть уральцем" (ежечасно, по мере формирования групп)

Показ фильмов по сказам П.П. Бажова (в течение вечера)

Фото: социальные сети

Камерный театр (ул. Пролетарская, 18):