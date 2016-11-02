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В Екатеринбурге 3 ноября пройдёт "Ночь искусств". Полная программа мероприятий

2 ноября 2016, 14:59 / Культура

В Екатеринбурге в четверг пройдёт всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств - 2016". Более тридцати культурных учреждений города откроют двери 3 ноября с 18:00 до 23:00. "Областная газета" публикует подробную программу мероприятий.

Фото: социальные сети

Уральский государственный военно-исторический музей (ул. Крылова, 2а):

  • Концерт "Песни нашего кино" (18:00–19:00)
  • Работа МультЛаборатории "ВДВ-мультфильм"(19:15–20:30)
  • Киновикторина (19:15–19:45)
  • Тематическая экскурсия "Подвиг разведчиков" (20:00– 20:45)
  • Тематическая экскурсия "Искусство полёта" (21:00–22:00)
  • Обзорная экскурсия по экспозиции "ВДВ вчера, сегодня, завтра" (для индивидуальных посетителей) (22:00–23:00)
  • Фотографирование с оружием и амуницией современных десантников
  • Работа лазерного тира

Фото: социальные сети

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37):

  • Творческая встреча с режиссёром и съёочной группой фильма "Тайная сила" (18:00)
  • Показ фильма "Тайная сила" (19:00)
  • Тематические экскурсии "Тайная сила" (начало в 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30)

Фото: социальные сети

Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14):

  • "Говорит Эрнст Неизвестный: документальная летопись" (18:00–20:00)
  • Выступление вокальной группы "Reira" (20:00–21:00)
  • Свободный микрофон "Алло! Мы ищем таланты!" (21:00–23:00)

Фото: социальные сети

Музей истории плодового садоводства Среднего Урала (ул. Октябрьской Революции, 40):

  • Угощение яблоками
  • Показ фильмов
  • Экскурсии по экспозиции музея

Фото: социальные сети

Музей радио им. А.С. Попова (ул. Розы Люксембург, 9/11):

  • Экскурсии по экспозиции "История радио"
  • Показ научно-популярных фильмов

Фото: социальные сети

Музей природы Урала (ул. Горького, 4):

  • "Живопись вслепую": творческая встреча с художником Б. Хохоновым (18:30–20:00)
  • "Палеонтологические реконструкции в Музее природы": творческая встреча с ведущим палеонтологом – специалистом по вымершим акулам В. Козловым (20:00–21:30)
  • "Ф.Ф. Шиллингер, таксидермист и живописец": рассказ заведующей Музеем природы Е. Скурыхиной об уникальном собрании рельефных картин (21:30–22:30)
  • Наблюдение в телескоп небесных тел и отдалённых архитектурных объектов с возможностью сфотографировать их при помощи специального адаптера.

Фото: социальные сети

Музей истории и археологии Урала (пр. Ленина 69/10):

  • Тематические экскурсии "Первобытное искусство» по залам "Шигирская кладовая" и "Древняя история народов Урала"
  • Показ фильмов по археологии Урала (зал УОЛЕ)
  • Изготовление открыток по мотивам памятников археологии Урала (зал УОЛЕ)
  • Тематические экскурсии по залам "На путях в Сибирь" и "Горный мир"
  • Лекции "История георгиевской ленточки" (20:00) и "Муза в окопах"(21:00), зал "Урал – фронту"
  • Мини-экскурсии по выставке "Дыхание эпоса"
  • Интерактив с раскрашиванием досок в этностиле

Фото: социальные сети

Музейный клуб "Дом Агафуровых" (ул. Сакко и Ванцетти, 28):

  •  Экскурсии по дому Агафуровых
  • Открытие выставки "Сотвори себе сказку"
  • Мастер-класс по росписи пряника (оплачивается отдельно)
  • Интерактивное развлечение "Пряности в нашей жизни"
  • Дегустация пряников
  • Сувениры и конкурсы

Фото: социальные сети

Музейно-выставочный центр "Дом Поклевских-Козелл" (ул. Малышева, 46):

  • Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
  • Фотокросс для детей
  • Аквагрим
  • Игровая программа с конкурсами и загадками для всей семьи
  • Наблюдение в телескоп небесных тел и отдалённых архитектурных объектов с возможностью сфотографировать их при помощи специального адаптера

Фото: социальные сети

Культурный центр "Новый Акрополь" (ул. Шевченко, 20):

  • Искусство читать живопись: "Диалог. Взгляд художника" (18:00–19:00)
  • Искусство быть вместе (через танец): мастер-класс "Павана" (19:00–20:00)
  • Показ и обсуждение фильма "Счастье — это..." (20:00–23:00)

Фото: социальные сети

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Чапаева, 5):

  • "Портрет моего современника". Вечерний вернисаж с художником Ольгой Шаерман (18:00–19:00)
  • Мастер-класс "блиц-портрет" от автора выставки
  • "Источник вдохновенья – слово". Русская классика в стихах и прозе. Художественные чтения студентов Екатеринбургского государственного театрального института (19:00–20:00)
  • "Под небом Парижа". Любимые мелодии из кинофильмов в исполнении ансамбля скрипачей "Спутник" (20:00–21:00)
  • "Чех.- art Да". Спектакль екатеринбургского музыкально-драматического театра "Сцена" под руководством заслуженного артиста РФ С. Галиева (21:00–22:00)
  • "Книга как искусство". Презентация оригинальных и подарочных изданий из фондов Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена и Екатеринбургского музея изобразительных искусств
  • "Осенний листок". Арт-класс по изготовлению аксессуаров для книг
  • Фотосессии с книгой в интерьере библиотеки

Фото: социальные сети

Культурно-досуговый центр "Дружба" (ул. Академика Бардина, 216):

  • Выставка-презентация художественного творчества

Фото: социальные сети

Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26):

Детская программа (18:00 - 19:00):

  • Мастер-класс "Как рождается сказка" совместно с киностудией "Мастер"
  • Мастер-класс "Музыкальный инструмент своими руками"
  • Мастер-класс "Детский sketching" и акция "Обменяй sketch на подарок"
  • Хореографическое занятие от дуэта "Minoga"

Основная программа:

  • 19:00–20:00 - мастер-класс по историческим танцам от клуба "Pas de cote"
  • 19:00–20:30 – мастер-класс по реставрации тканей
  • 19:00–20:30 – мастер-класс по режиссёрскому искусству (параллельная программа)
  • 20:30–21:00 – выступление молодёжного театра "Галерка"
  • 21:00–22:00 – sketch-экскурсия
  • 21:00–22:00 – поэтические чтения с литературным клубом "Лампа" (параллельная программа)
  • 22:00–22:30 - концерт Вероники Лемишенко (кельтская арфа)
  • 22:30–23:00 – концерт Владислава Болотина, пианиста дуэта "Piano Garmonica"

Фото: социальные сети

Екатеринбургский музейный центр народного творчества "Гамаюн" (ул. Гоголя, 20):

  • Экспресс-экскурсии по музейной экспозиции и выставкам "Соломенные города" (аппликация из соломки Натальи Чечёткиной) и "Ещё томят земные расстоянья" (живопись Людмилы Буйновой) (18:00, 19:00, 21:00, 22:00)
  • Представление Музыкально-поэтического театра "Палитра любви" по сказам Павла Бажова (20:00)
  • Мастер-класс "Рыжий лист кленовый"
  •  Всем пришедшим – осеннее угощение!

Фото: социальные сети

Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143):

  • "Посвящение в тайное общество любителей кукол": зрителей ожидают сцены из лучших спектаклей театра разных лет, экскурсия по сцене и закулисью (18:00)
  • Все посетители получат талисман, заряженный силой кукол

Фото: социальные сети

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5):

  • 18:00 –21:00 – мастер-классы для детей и взрослых
  • 18:30 – экскурсионная программа "Шедевры ЕМИИ"
  • 19:30 – театральный час
  • 20:30 – выступление инструментального ансамбля Lite Story
  • 21:30 – показ документального фильма "160" от интернет-видеоканала Roomple

Фото: социальные сети

Муниципальный театр балета "Щелкунчик" (ул. 8 Марта, 104):

  • Театрализованная экскурсия по закулисью театра

Фото: социальные сети

Арт-галерея Ельцин-Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а):

  • Открытие выставки "Нонконформизм, как точка отсчёта"

Фото: социальные сети

Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского (пр. Ленина, 26):

  • Концерт в Большом концертном зале Уральской консерватории, популярные вокальные произведения из кинофильмов разных лет

Фото: социальные сети

Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а):

  • Выставка работ, выполненных современными мастерами декоративного искусства в самых разнообразных техниках

Фото: социальные сети

Уральский филиал Государственного центра современного искусства (ул. Добролюбова, 19а):

  • Экскурсия по выставке "Школа: история одного здания" (19:00)
  • Показ фильма "Свердловск" Игната Кунилова (20:00)
  • Концерт группы "Сова" (21:30)

Фото: социальные сети

Екатеринбургский театр современной хореографии (ул. Карла Либкнехта, 48):

  • Лекция-перформанс с участием художественного руководителя "Провинциальных танцев" Татьяны Багановой и танцовщиков театра
  • Показ нового спектакля сезона, созданного в рамках проекта-лаборатории [ТАНЦКРИПЦИЯ_16]. "As long as it takes"/ "Так долго, как потребуется"

Фото: социальные сети

Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави" (ул. Соболева, 25):

  • Выставка плакатов Великой Отечественной войны из фондов музея
  • Выставка одного плаката "Родина-мать зовет!" 

Фото: социальные сети

Музей "Литературная жизнь Урала XIX века" (ул. Толмачёва, 41):

  • Синема-пати "Герой нашего времени": последняя версия

Фото: социальные сети

Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века" (ул. Пролетарская, 10):

  • "Русский рок в лицах и деталях": лекция кандидата филологических наук Артёма Третьякова (18:30)
  • Виртуальная программа "Музей уральских сказок" (18:10, 19:00, 20:00)
  • Виртуальная программа "Екатеринбургский мистериум" (20:50, 21:40)
  • Мастер-класс "Роспись подвески для приятных снов" (19:30, только по предварительной записи, за дополнительную плату!)

Фото: социальные сети

Мемориальный дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27):

  • Экскурсия по выставке "Миленькая сестричка Лизаветушка" (с 18:00 до 23:00 по мере формирования групп)
  • Авторский концерт "У души есть свои наслаждения…" (19:00)
  • Экскурсия "Тайны вещей старого дома" (20:00, только по предварительной записи, 14+!)
  • Литературно-музыкальная программа "Восток – дело тонкое" (21:00)

Фото: социальные сети

Музей Ф.М. Решетникова (ул. Пролетарская, 6):

  • "Я люблю тебя, Россия!": концерт хора "Горлица" (19:00)
  • Литературно-музыкальная композиция "Живые письма великих композиторов" (С. Прокофьев, Д. Шостакович) от Свердловского областного музыкального училища им. П.И. Чайковского и УрГПУ (20:00)

Фото: социальные сети

Музей кукол и детской книги "Страна чудес" (ул. Пролетарская, 16):

  • Кукольный спектакль "Буратино - кукла и киноактер" (18:30, 19:30, 20:30)

Фото: социальные сети

Дом-музей П.П. Бажова (ул. Чапаева, 11):

  • Тематическая экскурсия "П.П. Бажов: искусство быть уральцем" (ежечасно, по мере формирования групп)
  • Показ фильмов по сказам П.П. Бажова (в течение вечера)

Фото: социальные сети

Камерный театр (ул. Пролетарская, 18):

  • Премьера! Поэтическо-музыкальный вечер "Оттепель"
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