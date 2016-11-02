В Кольцово появились сразу семь новых внутренних направлений

Новые региональные маршруты стали доступны в аэропорту Кольцово с введением обновлённого зимнего расписания. Сразу три авиакомпании начали полёты по семи новым региональным направлениям, среди которых Воронеж, Казань, Липецк, Нижнекамск, Норильск, Омск и Саратов.

Рейсы будут выполнять самолёты авиакомпаний RusLine, NordStar и "Саратовские авиалинии".

Рейсы из Кольцово в Казань выполняет авиакомпания RusLine три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. По вторникам и четвергам самолёты этого перевозчика будут летать из Екатеринбурга в Липецк и Воронеж, а по вторникам, четвергам и субботам - в Нижнекамск. Кроме того, тот же RusLine вместе с NordStar открыли направление между Екатеринбургом и Омском. Обе компании будут летать туда по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

С чуть меньшей частотой - по пятницам - NordStar будет летать в Норильск. Ещё один перевозчик -"Саратовские авиалинии" - по вторникам будут совершать рейсы в Саратов.

Всего же, как сообщили в пресс-службе Кольцово, этой зимой в расписании стоит 42 внутренних направления и 28 международных. Рейсы по ним будут выполнять 32 авиакомпании, из которых 12 - иностранные перевозчики.