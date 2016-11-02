НОД проведёт в Екатеринбурге смотр патриотических сил
2 ноября 2016, 10:46
4 ноября. 10:30. Члены Национально-освободительного движения (НОД) примут участие в праздничных мероприятиях.
- 10:30. Шествие НОД в общей колонне крестного хода. Сбор у Свято-Троицкого собора по адресу: ул. Розы Люксембург, 57.
- 11:00. Марш гражданских активистов Свердловской области. Сбор у драмтеатра.
- 11:30. Фотовыставка "Ужасы 90-х" со сбором контактов за референдум и чрезвычайные полномочия Владимиру Путину. Начало в 11:30 на Плотинке, в Историческом сквере, возле выхода из тоннеля.
- 13:00. Активисты НОД примут участие в торжественном открытии памятника главкому ВДВ Василию Маргелову.
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