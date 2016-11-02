Жильё в Екатеринбурге с начала года подешевело на 3,7%

Стоимость вторичного жилья в столице Урала за десять месяцев снизилась на 3,7%, сообщает аналитический отдел Уральской палаты недвижимости. По данным на 31 октября, средняя цена квадратного метра в городе составила 68 тыс. 130 рублей.

— Наибольшее снижение цен по сравнению с началом года среди различных территорий отмечалось в четвёртом поясе. Квартиры здесь подешевели на 6,4 %. Если в декабре жильё в отдалённых районах можно было купить по 51 тыс. 734 рубля за квадратный метр, то сегодня средний показатель составляет 48 тыс. 413 рублей за квадратный метр, — уточняют в УПН.

В третьем поясе стоимость квадратного метра опустилась на 5 % (до 57 тыс. 225 рублей). Во втором поясе жильё стало дешевле на 3,9 % (до 62 тыс. 503 рублей за квадратный метр). Показатели в первом поясе опустились на 3% (до 72 тыс. 943 рублей за квадратный метр). В центре потери минимальны: квартиры в самом дорогом районе подешевели только на 1,9 % (до 95 тыс. 676 рублей за квадратный метр).