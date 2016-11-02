Председателя правления банка "Интеркоммерц" объявили в розыск за хищение 3,9 миллиарда рублей

Следователи объявили в розыск председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского за хищение более 3,9 млрд рублей. Об этом сообщает СКР.

По версии следствия, с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский списал средства банка"Интеркоммерц" на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты на сумму более 45 млн евро или 3,9 млрд рублей. По итогам проверки в отношении Александра Бугаевского было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), а сам он объявлен в розыск.

— В ходе следствия с целью обеспечения возмещения причинённого ущерба наложен арест на имущество обвиняемого: квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и денежные средства, полученные, предположительно, преступным путём, на сумму свыше 100 млн. рублей, — отметили в ведомстве.

Как писала "ОГ", в феврале 2016 года Центробанк отозвал лицензию у банка "Интеркоммерц". Такое решение ЦБ связано с тем, что кредитное учреждение не исполнило нормативы достаточности собственных средств ниже 2%. Кроме того, собственные средства банка оказались зафиксированы на уровне ниже уставного капитала. В апреле кредитное учреждение было признано банкротом.

Отметим, в Екатеринбурге работали два отделения банка "Интеркоммерц" — на проспекте Ленина, 50 б, и Луначарского, 137.