Уроженец Нижнего Тагила отметил своё возвращение в НХЛ голевой передачей

23-летний нападающий Никита Сошников сыграл свой первый в нынешнем сезоне матч в НХЛ. Команда "Торонто мэйпл лифс", за которую выступает уроженец Нижнего Тагила, обыграла "Эдмонтон ойлерз" со счётом 3:2.

Сошников находится за океаном с марта 2015 года. В основном он играет в Американской хоккейной лиге за дочернюю команду "Мейпл лифс" - "Торонто марлис", но зимой этого года начал привлекаться и к матчам главной команды.

В концовке сезона 2015/2016 уралец успел сыграть в НХЛ 11 встреч, в которых забил два гола и сделал три передачи.

В поединке с "Эдмонтоном" Сошников набрал балл за результативность в начале второго периода, когда сделал голевой пас своему партнёру Бену Смиту.

Напомним, что в нынешнем сезоне в НХЛ играет ещё один уроженец Нижнего Тагила - нападающий Александр Радулов. Он выступает за "Монреаль канадиенз".