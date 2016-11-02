Каждый пятидесятый житель Екатеринбурга заражён ВИЧ-инфекцией

По данным управления здравоохранения Екатеринбурга, в столице Среднего Урала зарегистрировано 26 тыс. 693 случая ВИЧ-инфекции. Диагноз подтверждён у 342 детей. Заражён каждый 50-й житель города и это лишь официально зарегистрированные случаи. Реальная заболеваемость на самом деле может быть выше.

- У нас показатель заражённости - 1826 человек на 100 тыс. населения, - сообщила первый заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова. - Мы уже давно вышли в генерализованную стадию распространения инфекции - когда показатель поражения на территории свыше 1%.

Как отмечает горздрав, этот показатель сейчас составляет 1,8%, а в Екатеринбурге в настоящее время объявлена эпидемия. Наиболее опасными являются Железнодорожный район: там уровень заболеваемости превысил 2%. Ещё в двух районах - в Ленинском и Кировском этот показатель зафиксирован на уровне 1,5%. По статистике, заражение происходит чаще всего наркотическим путём: 52% случаев. Половые контакты стоят на втором месте - 46% случаев.

Самой действенной, по мнению медиков, мерой в борьбе с эпидемией ВИЧ должна стать профилактика — информирование населения об эпидемии.