Конструкторы УВЗ стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники

Конструкторский коллектив разработчиков проекта промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4 удостоен премии правительства РФ в области науки и техники за 2016 год. Среди награждённых десяти человек есть и представители УВЗ.

В списке отмеченных за этот проект перечислены: