Екатеринбуржцы расшифруют исторические послания на выставке пасхальных яиц

Сегодня в 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (переулок Почтовый, 21) открывается выставка ювелирной коллекции пасхальных яиц Андрея Баландина в стиле Hi-Tech. Каждый экспонат содержит зашифрованное историческое послание, сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Фото: департамент информполитики губернатора

Ювелирная коллекция "Династия" из 18-ти пасхальных яиц создана к 400-летию правления Романовых в России. Каждый экспонат содержит 300 грамм чистого серебра с позолотой и уральскими камнями и зашифрованное послание. Ко всем пасхальным яйцам прилагается паспорт, расшифровывающий послание.

Экспозицию "Династии" дополняют другие произведения Андрея Баландина - концептуальные детальные графические эскизы-рассуждения (бумага, карандаш, акварель) и оригинальные декоративные панно, выполненные в экспериментальной технике "имитации художественного литья".

"Создание коллекции стало для меня уникальным опытом и потребовало много новых знаний и навыков, пришлось перечитать огромное количество исторических материалов. Техническая сторона вопроса решалась в несколько этапов и были задействованы не только русские мастера, но и высокотехнологичный опыт Китая", - рассказал художник Андрей Баландин.

Выставка продлится до 2 декабря.

Фото: департамент информполитики губернатора