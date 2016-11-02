В Асбесте маршрутка врезалась в дерево: пострадали четыре пассажира

Для четырёх пассажиров маршрутного микроавтобуса сообщением Асбест - Белокаменный утренняя поездка закончилась в больнице. В среду, 2 ноября, около 10:30 микроавтобус врезался в дерево. По предварительной информации, водитель не справился с управлением транспортным средством.

- Около 10:30 в Асбесте по адресу: улица Промышленная, 9, произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека, - сообщили "Областной газете" в УГИБДД по Свердловской области. - Водитель микроавтобуса Fiat Ducato, выполняя рейс по маршруту 102 "Асбест - Белокаменный", не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на дерево. В момент ДТП в салоне находились 4 пассажира, все они госпитализированы в больницу.

Как пояснили представители ОблГАИ, сейчас устанавливаются детали происшествия, конкретные причины аварии и характер травм, полученных пассажирами.

Фото: УГИБДД по Свердловской области