Четвёртый энергоблок Белоярской АЭС американцы признали одним из лучших в мире

Четвёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции получил премию Power Awards за 2016 год в номинации "Лучшие станции" (Top Plants) от авторитетного профессионального журнала POWER (США), сообщает сегодня РИА Новости.

В номинации "Лучшие станции" оцениваются наиболее перспективные и инновационные проекты. Жюри отметило роль БН-800 в реализации технологии замкнутого ядерного топливного цикла, его возможности по утилизации радиационных отходов.

Напомним, вчера БН-800 сдан в промышленную эксплуатацию.