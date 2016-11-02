На Среднем Урале лошади попали в ДТП

Водитель UAZ Patriot с лошадьми в прицепе сегодня утром, 2 ноября, попал в аварию на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло в 06:30 утра на 337 -м километре автодороги. Мужчина двигался из Екатеринбурга в сторону Перми и вёз в прицепе двух лошадей. По пути 50-летний водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии лошади и сам водитель UAZ Patriot не пострадали.

Автоинспекторы привлекли участника ДТП к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ ("Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений"). Мужчине грозит штраф на сумму от 5 до 10 тыс. рублей.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области