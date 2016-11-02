В Екатеринбурге пройдёт кубок Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою

3 и 4 ноября. 10:00. Во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга пройдёт открытый кубок Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою, памяти героя Советского Союза Юрия Исламова, посвящённый Дню военной разведки.

В церемонии открытия мероприятия примут участие заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Романов, министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, председатель правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова, общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Виктор Бабенко, депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов.

Программа проведения соревнований: