Шойгу поблагодарил Куйвашева за внимание к военно-патриотическому воспитанию молодёжи

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил в адрес губернатора Евгения Куйвашева благодарность за хорошую организацию на Среднем Урале работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

– Хочется отметить сплочённость военно-патриотических клубов Свердловской области, их желание служить своей Родине, – отмечено в письме от главы оборонного ведомства страны.

Одновременно Сергей Шойгу поблагодарил Евгения Куйвашева за внимание к проведению на Среднем Урале соревнований по авиационным, техническим видам спорта и по многоборью ГТО в рамках Армейских международных игр – 2016.