Шойгу поблагодарил Куйвашева за внимание к военно-патриотическому воспитанию молодёжи

18 часов назад
В 2016 году в частных домах сгорели 113 уральцев
Минувшие выходные были омрачены трагическим происшествием в Волчанске: на улице Шевченко при пожаре частного дома погибли трое детей в возрасте от 11 месяцев до 14 лет. Как показывает статистика, эта ситуация — не такая уж редкая. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, с начала этого года на Среднем Урале произошло 638 пожаров в частных домах. При этом погибли 113 человек, 11 из которых — дети.
18 часов назад
Сколько платят лучшим рабочим?
Вчера III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech, который проходит в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», открылся пленарным заседанием «Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост». В качестве экспертов выступили вице-премьер правительства России Ольга Голодец, замминистра образования РФ Людмила Огородникова, замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, сопредседатель «Деловой России» Сергей Недорослев.
19 часов назад
Главный строитель Верхотурья собирает автораритеты
Есть люди, для которых и одна работа в тягость, а верхотурец Михаил Марков находит время и душевные силы для множества занятий
19 часов назад
На Урале открывается центр проверки продуктов на ГМО
В Екатеринбурге открывается центр проверки на ГМО.
20 часов назад
Свердловские кадеты прошли по снегу 22 километра
На соревнования по военной подготовке собрались девять кадетских команд подростков из школ Среднего Урала, Пермского края и Курганской области. Вчера ребята с тяжёлой экипировкой и автоматами прошли 22 километра по пересечённой местности, включая горы, переправу через реку и «минное поле». На это командам понадобилось в среднем по 4,5 часа.
20 часов назад
При Ельцине решения принимались стремительно
Когда Ельцина в 1976 году избрали первым секретарём Свердловского обкома КПСС, колёсики в партийно-хозяйственном аппарате завертелись быстрее. Это мне, молодому корреспонденту отдела партийной жизни с 1980 года в газете «Вечерний Свердловск», а потом в «Уральском рабочем», старшие товарищи говорили.
31 октября 2016
Визитной карточкой свердловских школьников станет отряд барабанщиков
29–30 октября состоялся первый слёт Свердловского областного отделения Российского движения школьников (РДШ), на котором школьники — представители пилотных площадок смогли познакомиться друг с другом и обозначить основные направления для развития движения в области.
31 октября 2016
Уральский физик удостоен премии правительства России
Главный научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН, доктор технических наук Михаил Яландин удостоен премии правительства РФ за достижения в сфере науки и техники. Премии размером в два миллиона рублей каждая получили 74 соискателя из 13 регионов.
31 октября 2016
Музей-урок
Уже 25 лет «Шурави» учит не повторять былых ошибок
31 октября 2016
Опасен не ислам, а фанатизм
Профессор восточно-европейской истории Венского университета Керстин Йобст считает, что для ассимиляции новоприбывших в Европу мигрантов из Сирии и Пакистана должно родиться и вырасти новое поколение