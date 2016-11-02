Свердловский полицейский принимает участие во Всероссийском конкурсе "Народный участковый"

Полицейский из Богдановича Павел Поторочин как победитель регионального этапа конкурса МВД принимает участие в финале Всероссийского конкурса "Народный участковый". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Российский этап конкурса стартовал 1 ноября и продлится до 10 ноября. В финале принимают участие по одному представителю от каждого региона России. Награждение лучших полицейских страны пройдёт 17 ноября в канун профессионального праздника День участкового уполномоченного полиции. Победителю достанется внедорожник Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) UAZ Patriot.

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Напомним, капитан полиции из Богдановича Павел Поторочин одержал победу на региональном этапе конкурса МВД России "Народный участковый". На Среднем Урале в финал вышли 10 полицейских. Всего в конкурсе приняли участие 35 участковых.

Павлу Поторочину 29 лет. На службу в органы внутренних дел он поступил в 2007 году после окончания Уральского экономического колледжа. Затем Поторочин окончил Уральский Юридический институт МВД России. За шесть месяцев 2016 года полицейский раскрыл девять преступлений, составил 63 административных протокола и рассмотрел 227 обращений жителей. Руководство отдела МВД России по Богдановичскому району восемь раз поощряло Павла Поторочина за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области