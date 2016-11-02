На Уктусе построят спортивно-оздоровительный комплекс

В столице Урала скоро появится ещё один спортивно-оздоровительный комплекс.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, министерство по управлению госимуществом Свердловской области выделило на улице Просторной в Екатеринбурге земельный участок 0,6 га под строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса. Планируется, что на этой территории ФОК "АИС" возведёт спортивное сооружение площадью 3,8 тыс. кв. м.

Стоит напомнить, в целом за 2016 год МУГИСО выделило 27 земельных участков для строительства различных инфраструктурных объектов в столице Урала.