С улиц Екатеринбурга вывезли почти пять тысяч тонн снега за последние сутки

С улиц Екатеринбурга за минувшие сутки коммунальщики вывезли 4, 849 тыс. тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии города.

На уборку улиц от снега за последние сутки вышли 798 дорожных рабочих и 439 спецмашин. Для предотвращения наката на проезжей части специалисты использовали 151 тонну противогололёдного материала. Дорожные рабочие высыпали на тротуары 31 тонну мелкофракционного щебня, чтобы избежать гололедицы.

В дневное время очистка улиц ведётся менее интенсивно, а ночью, когда снижается число транспорта, уборка приобретает максимальные объёмы.

Коммунальщики призывают водителей не парковать автомобили на пути следования специализированной техники. А в выходные, когда ожидаются очередные снегопады, по возможности использовать общественный транспорт.

Фото: мэрия Екатеринбурга