В течение последних суток на Среднем Урале 303 машины убирали снег с региональных дорог

В течение суток (с 8 ч. утра 1 ноября по 8 ч. утра 2 ноября) снег с автомобильных дорог Среднего Урала убирали 303 единицы специализированной техники.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в ведении Управления автодорог Свердловской области находится 1106 автотрасс регионального значения, общая протяжённость которых превышает 11 тыс. км. Очисткой дорог от снега и льда занимаются восемь подрядных организаций, которые располагают 1158 единицами снегоуборочной техники.

Для того чтобы получать оперативную информацию о ситуации на дорогах, Управление автодорог Свердловской области установило на автотрассах Среднего Урала 27 комплексных автоматизированных постов дорожного контроля. Эта техника каждые 20 минут фотографирует автодороги и передаёт снимки в единый центр.