В центре Екатеринбурга пройдёт последняя в этом году ярмарка выходного дня

В Екатеринбурге в субботу и воскресенье, 5-6 ноября, на площади 1905 года откроется последняя в этом году ярмарка выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Ярмарка в центре уральской столицы будет работать с 09:00 утра до 17:00 вечера. Свои товары на ней представят более 80 предприятий из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Башкирии и других российских регионов.

Покупатели смогут купить унты из Тюмени, платки, гобелены, изделия из пуха, войлока, овчины, продукты пчеловодства, свежее мясо перепелов и фазанов, рыбу. Также гостей ярмарки ждут вкусные пироги, плюшки, блины, чай и весёлая музыка.

Добавим, парковка на площади 1905 года будет закрыта 5 и 6 ноября с 06:00 до 17:00.