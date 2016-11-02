Сирийским боевикам дадут передышку в День народного единства

Очередная гуманитарная пауза пройдёт в сирийском Алеппо с 9:00 до 19:00 4 ноября. Решение об этом принял министр обороны Сергей Шойгу после поручения Президента Владимира Путина. Как сообщил журналистам начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов, действия российских военных уже согласованы с сирийским руководством.

По словам Герасимова, такое решение было необходимым во избежание бессмысленных жертв. Все ранее подготовленные в Алеппо российским Центром примирения гуманитарные коридоры продолжат работать для выхода гражданского населения и боевиков.

"С учётом неспособности наших американских коллег отделить оппозицию от террористов обращаемся напрямую ко всем лидерам вооружённых формирований с призывом прекратить боевые действия и выйти из Алеппо со своим оружием, - приводит ТАСС слова главы российского Генштаба. - Для этого открыты два коридора, от которых будут отведены все правительственные войска и техника. Один коридор открыт для следования к сирийско-турецкой границе, второй - в Идлиб. Остальные шесть коридоров действуют для выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых. Российским Центром примирения и правительственными войсками будет обеспечена безопасность выхода вооружённых формирований и мирных жителей из города Алеппо".

Валерий Герасимов также отметил, что за последние дни боевики понесли большие потери, и возможности вырваться из города у них нет: все попытки прорыва из Алеппо успехом так и не увенчались.

Первая гуманитарная пауза в Алеппо была официально объявлена 20 октября с 8:00 до 19:00. Президент Владимир Путин заявил тогда о готовности продлить гуманитарную паузу, если боевики не возобновят активность. Для подготовки к гуманитарной паузе Минобороны РФ за несколько дней прекратило авиаудары по бандформированиям в районе Алеппо. Российские военные организовали прямую интернет-трансляцию ситуации в городе, в том числе - с беспилотных летательных аппаратов.