«Урал» вновь возглавил Юрий Матвеев

Новое в рубрике
Спорт
20 часов назад
Двойной удар: уволен Разин, ушёл Скрипченко
С интервалом в один день в двух самых известных спортивных клубах области произошли кардинальные изменения в тренерском составе — сначала был уволен наставник ХК «Автомобилист» Андрей Разин, а затем свой пост покинул и главный тренер ФК «Урал» Вадим Скрипченко.
21 час назад
Возвращение «крёстного отца»
В понедельник утром хоккейный клуб «Автомобилист» объявил об увольнении главного тренера Андрея Разина, а уже вечером назвал имя нового наставника – 66-летнего Владимира Крикунова, для которого это будет своеобразным возвращением на Урал.
21 час назад
Третьим будешь?
Очередной тренер «Урала» ушёл «не из-за «Терека»
21 час назад
Давид Белявский женился
Свердловский гимнаст Давид Белявский, серебряный и бронзовый призёр Игр в Рио, женился. Свадьба гимнаста и его возлюбленной – Марии – прошла на греческом острове Санторини.
21 час назад
В «Динамо-Строителе» новый главный тренер
В хоккейном клубе «Динамо-Строитель» назначен новый тренер команды – им стал Дмитрий Волков, ранее исполнявший роль помощника наставника команды.
31 октября 2016
Екатеринбург впервые принял Кубок мира по латиноамериканским танцам
В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл VII Ural Dance Cup 2016, в рамках которого в столице Среднего Урала впервые состоялся Кубок мира по латиноамериканским танцам профессионального дивизиона Всемирной Федерации танцевального спорта (PD WDSF), один из самых престижных турниров среди профессионалов.
31 октября 2016
Разин доигрался
Хоккейный клуб «Автомобилист» расстался со своим главным тренером Андреем Разиным. Сам наставник в разговоре с «ОГ» заявил, что рад сложившейся ситуации.
31 октября 2016
Футбольный спектакль
Договорняк или нет? Но в любом случае – удар по репутации «Урала»
30 октября 2016
В Екатеринбурге стартовал Кубок мира по латиноамериканским танцам
В Екатеринбурге сегодня днём, 30 октября, стартовал Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов Всемирной Федерации танцевального спорта (PD WDSF) VII Ural Dance Cup 2016.
28 октября 2016
По мнению специалистов, Липницкая может вновь заявить о себе – в парном катании
На прошлой неделе известный в прошлом фигурист, а ныне спортивный тренер Олег Васильев предложил Юлии Липницкой перейти в парное фигурное катание.