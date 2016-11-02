«Урал» вновь возглавил Юрий Матвеев

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер футбольного клуба «Урал» Юрий Матвеев вновь стал исполняющим обязанности главного тренера. Возглавить команду 49-летнему специалисту пришлось после громкой отставки Вадима Скрипченко.

Стоит отметить, что Юрий Матвеев уже неоднократно становился исполняющим обязанности главного тренера «Урала»: специалист возглавляет команду с момента ухода одного главного тренера и до прихода другого.

Имя нового наставника «шмелей» станет известно в выходные, а пока Матвеев готовит команду к матчу с «Крыльями Советов».