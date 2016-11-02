Кубок Вооружённых сил России по рукопашному бою пройдёт в Екатеринбурге

Лучшие мастера армейского рукопашного боя разыграют в четверг, 3 ноября, Кубок Вооружённых сил РФ памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, соревнования пройдут во Дворце игровых видов спорта (ДИВС).

- В соревнованиях, приуроченных ко Дню военного разведчика, примут участие в общей сложности более 150 именитых спортсменов из сборных команд видов (родов) ВС РФ, военных округов, военно-учебных заведений Министерства обороны РФ, региональных федераций армейского рукопашного боя, спортивных организаций и клубов Свердловской области в различных весовых категориях, - сообщили в пресс-службе военного округа.

Юрий Исламов, чьё имя носит турнир, проживал в городе Талице Свердловской области и до призыва в армию успел окончить первый курс Свердловского лесотехнического института. Проходил службу в спецназе ГРУ Минобороны СССР в Демократической Республике Афганистан. 31 октября 1987 года в бою у кишлака Дури разведгруппа, в составе которой служил младший сержант Исламов, была окружена душманами. Будучи дважды раненым, Юрий Исламов подорвал себя вместе с боевиками, пытавшимися захватить его в плен. Указом президиума Верховного Совета СССР, за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, младшему сержанту Исламову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.