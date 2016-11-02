Возведение второй линии метро в Екатеринбурге начнётся не раньше 2021 года

Вторую ветку метро в уральской столице начнут строить не раньше 2021 года. Об этом сообщается в постановлении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.

Как следует из документа, Якоб внёс изменения в программу "Развитие Екатеринбургского метрополитена" на 2014 – 2018 годы", заменив 2018 год на 2020-й. Таким образом, на два года было отодвинуто проведение проектно-изыскательских работ для строительства второй линии метро на участке от станции "Металлургической" до "Площади 1905 года".

Кроме того, в обновлённой программе указывается сумма финансирования проекта второй ветки метрополитена — 650 млн 410 тыс. рублей. Эти деньги будут выделены из бюджета Екатеринбурга и областной казны, а также будут привлечены средства на возвратной основе.

Напомним, в ноябре 2013 года мэрия уральской столицы утвердила программу "Развитие Екатеринбургского метрополитена на 2014–2018 годы", сообщающую о строительстве ветки метро, которая соединит жилой район ВИЗ Правобережный с центром города.

В августе 2016 года тогдашний заместитель председателя правительства Свердловской области Валентин Грипас заявлял, что к футбольному чемпионату мира 2018 года вторую ветку метро в Екатеринбурге не построят из-за высокой дороговизны проекта. Как отмечал в интервью "ОГ" член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, метро в Екатеринбурге всё равно построят, поскольку альтернативы пока нет.

Новая линия должна связать микрорайоны ВИЗ и ЖБИ через центр города, а протяжённость линии составит 17 км. Ветка может стать автоматической.

Инфографика: Ольга Кузнецова