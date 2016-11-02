Пресс-конференция в ТАСС, посвящённая проведению благотворительного концерта в Екатеринбурге

2 ноября 2016, 15:01

3 ноября.12:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая проведению благотворительного концерта в Екатеринбурге с участием финалистов телепроекта "Голос. Дети-3".

 В мероприятии примут участие:

  • Учредитель организации "Особые люди" – ассоциации граждан и организаций для помощи людям с особенностью в развитии и ментальным инвалидам в Екатеринбурге и Свердловской области Татьяна Флеганова
  • Директор Центра развития "Лотос", семейный психолог, детский психолог, нейродиагност Наталья Сединкина
  • Учредитель, координатор проекта "Дети Супергерои", специалист по работе с информационными партнёрами Юлия Ярошевская
  • Певец, победитель проекта "Голос. Дети-3" Данил Плужников.

Они  расскажут о программах реабилитации для детей и молодёжи с особенностями развития, о благотворительной программе "Время мечтать", в рамках которой пройдут концерты в Екатеринбурге и Уфе.

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