Пресс-конференция в ТАСС, посвящённая проведению благотворительного концерта в Екатеринбурге

3 ноября.12:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая проведению благотворительного концерта в Екатеринбурге с участием финалистов телепроекта "Голос. Дети-3".

В мероприятии примут участие:

Учредитель организации "Особые люди" – ассоциации граждан и организаций для помощи людям с особенностью в развитии и ментальным инвалидам в Екатеринбурге и Свердловской области Татьяна Флеганова

Учредитель организации "Особые люди" – ассоциации граждан и организаций для помощи людям с особенностью в развитии и ментальным инвалидам в Екатеринбурге и Свердловской области Директор Центра развития "Лотос", семейный психолог, детский психолог, нейродиагност Наталья Сединкина

Учредитель, координатор проекта "Дети Супергерои", специалист по работе с информационными партнёрами Юлия Ярошевская

Певец, победитель проекта "Голос. Дети-3" Данил Плужников.

Они расскажут о программах реабилитации для детей и молодёжи с особенностями развития, о благотворительной программе "Время мечтать", в рамках которой пройдут концерты в Екатеринбурге и Уфе.