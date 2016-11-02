На Среднем Урале меняется порядок оплаты за отопление

В нынешнем отопительном сезоне свердловчане, как и все остальные жители страны, будут платить за отопление по новой системе.

Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, переход на новую систему расчётов не должен привести к росту платежей населения. Сейчас изменяется только порядок снятия показаний с приборов учёта.

– Разница заключается лишь в том, что в прошлом периоде фактическое потребление тепла определяли по приборам учёта один раз в год (в конце отопительного сезона), а теперь оно фиксируется в ежемесячном режиме. Соответственно, раньше размер платы за тепло рассчитывался исходя из средних показателей и подвергался разовой ежегодной корректировке. Сейчас же его устанавливают по ежемесячным показаниям узлов учёта, – объяснила Лилия Башкирова, заместитель начальника отдела, курирующего в областном министерстве энергетики и ЖКХ вопросы тарифной политики.

Подробная информация о новой системе оплаты за отопление размещена на официальном сайте департамента Госжилстройнадзора Свердловской области.