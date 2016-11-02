Кинологи с собаками будут искать валюту и наркотики в библиотеке им. В.Г. Белинского

2 ноября 2016, 15:17

3 ноября. 16:00. В библиотеке им. В.Г. Белинского пройдёт мастер-класс "Кинологическая служба: нюх на преступления".

Сотрудники Кольцовской и Уральской оперативной таможен расскажут и покажут, как работают служебные собаки. Все пришедшие смогут увидеть поиск среди библиотечных книг так называемых "закладок" с имитаторами наркотических веществ. Спрячут в стеллажах и валюту в крупных размерах. Нюх на преступления продемонстрируют четыре служебные собаки: три овчарки и доберман. Один из питомцев выйдет за рамки учебной программы в таможенных органах и покажет пару трюков.

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