В Екатеринбурге дочери участника Великой Отечественной войны вручат орден Ленина

3 ноября. 11:00. В администрации Чкаловского района Екатеринбурга состоится торжественное вручение ордена Ленина дочери участника Великой Отечественной войны, военфельдшера Ивана Иосифовича Фомичева.

Вручать высшую награду Союза Советских Социалистических Республик будут военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин и глава Администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин.

Иван Фомичев родился в 1917 году. Он участвовал в боях с 26 октября 1941 года по 20 ноября 1941 года, под его личным руководством эвакуировано с поля боя 700 раненых с их оружием. В районе деревни Болтино, не щадя своих сил и жизни, лично оказывал помощь раненым под сильным минометным огнем противника и эвакуировал их из подразделений, находящихся в окружении.

19 ноября 1941 года при оказании помощи был ранен и окружен немецкими автоматчиками. Несмотря на угрозу, проявил себя как отважный воин и погиб смертью храбрых.