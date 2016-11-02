Рыболов погиб подо льдом пруда в Кушве

Очередной свердловский рыбак пал жертвой страсти к подлёдному лову. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, трагедия произошла сегодня утром на пруду в Кушве. Тело погибшего ищут сейчас водолазы.

- Утром 2 ноября на пруд в Кушве прибыла группа мужчин, намеревавшихся заняться рыбной ловлей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - Большинство рыбаков предпочли находиться вблизи береговой линии, а один - 68-летний мужчина - удалился от берега на расстояние порядка 100 метров, провалился под лёд и утонул.

Как пояснили спасатели, это уже второй утонувший рыбак с начала сезона. Первый утонул в конце октября в Нижне-Сергинском районе.