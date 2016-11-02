Улицу в центре Екатеринбурга украсили портретом Пушкина

В центре Екатеринбурга появился необычный арт-объект. Уральский уличный художник Илья Мозги изобразил великого русского поэта и писателя Александра Пушкина и сделал надпись "В мою честь могли бы и проспект назвать".

Портрет Пушкина появился в уральской столице под уличной вывеской "Пушкина, 9". По словам художника, идея нарисовать Пушкина родилась спонтанно.

— Напротив этого участка я рисовал автомат Калашникова. В процессе заметил двери дома, и мне приглянулась ниша. Я подумал: почему бы не "поставить" сюда Пушкина, в честь которого могли бы назвать проспект, — рассказал "ОГ" Илья Мозги.

Как отметил автор, он уже второй год изображает портреты русских поэтов и писателей. Так, на улицах Новокузнецка появились нарисованные классики — поэт Владимир Маяковский и писатель Фёдор Достоевский.

Фото: Илья Мозги