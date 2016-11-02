Свердловский областной суд оставил экс-главу МУГИСО Пьянкова на свободе

22 часа назад
В 2016 году в частных домах сгорели 113 уральцев
Минувшие выходные были омрачены трагическим происшествием в Волчанске: на улице Шевченко при пожаре частного дома погибли трое детей в возрасте от 11 месяцев до 14 лет. Как показывает статистика, эта ситуация — не такая уж редкая. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, с начала этого года на Среднем Урале произошло 638 пожаров в частных домах. При этом погибли 113 человек, 11 из которых — дети.
22 часа назад
Сколько платят лучшим рабочим?
Вчера III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech, который проходит в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», открылся пленарным заседанием «Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост». В качестве экспертов выступили вице-премьер правительства России Ольга Голодец, замминистра образования РФ Людмила Огородникова, замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, сопредседатель «Деловой России» Сергей Недорослев.
23 часа назад
Главный строитель Верхотурья собирает автораритеты
Есть люди, для которых и одна работа в тягость, а верхотурец Михаил Марков находит время и душевные силы для множества занятий
23 часа назад
На Урале открывается центр проверки продуктов на ГМО
В Екатеринбурге открывается центр проверки на ГМО.
1 ноября 2016
Свердловские кадеты прошли по снегу 22 километра
На соревнования по военной подготовке собрались девять кадетских команд подростков из школ Среднего Урала, Пермского края и Курганской области. Вчера ребята с тяжёлой экипировкой и автоматами прошли 22 километра по пересечённой местности, включая горы, переправу через реку и «минное поле». На это командам понадобилось в среднем по 4,5 часа.
1 ноября 2016
При Ельцине решения принимались стремительно
Когда Ельцина в 1976 году избрали первым секретарём Свердловского обкома КПСС, колёсики в партийно-хозяйственном аппарате завертелись быстрее. Это мне, молодому корреспонденту отдела партийной жизни с 1980 года в газете «Вечерний Свердловск», а потом в «Уральском рабочем», старшие товарищи говорили.
31 октября 2016
Визитной карточкой свердловских школьников станет отряд барабанщиков
29–30 октября состоялся первый слёт Свердловского областного отделения Российского движения школьников (РДШ), на котором школьники — представители пилотных площадок смогли познакомиться друг с другом и обозначить основные направления для развития движения в области.
31 октября 2016
Уральский физик удостоен премии правительства России
Главный научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН, доктор технических наук Михаил Яландин удостоен премии правительства РФ за достижения в сфере науки и техники. Премии размером в два миллиона рублей каждая получили 74 соискателя из 13 регионов.
31 октября 2016
Музей-урок
Уже 25 лет «Шурави» учит не повторять былых ошибок
31 октября 2016
Опасен не ислам, а фанатизм
Профессор восточно-европейской истории Венского университета Керстин Йобст считает, что для ассимиляции новоприбывших в Европу мигрантов из Сирии и Пакистана должно родиться и вырасти новое поколение