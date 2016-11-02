Свердловский областной суд оставил экс-главу МУГИСО Пьянкова на свободе

На состоявшемся в среду, 2 ноября, заседании Свердловского областного суда было принято решение оставить без изменения постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об изменении меры пресечения Алексею Пьянкову на денежный залог в сумме 2 млн рублей. Постановление суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, 24 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил изменить находящемуся под домашним арестом экс-министру по управлению госимуществом Алексею Пьянкову меру пресечения и отпустить его из-под домашнего ареста под залог в два миллиона рублей, однако представители прокуратуры обжаловали данное решение. Бывшим заместителям министра Артёму Богачёву и Александру Никанорову суд продлил срок домашнего ареста.

Как сообщалось ранее, в конце апреля следователи возбудили уголовное дело по фактам передачи взяток руководству МУГИСО. По версии следствия, руководству министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн рублей за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости.