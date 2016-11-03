Екатеринбуржцы отметят День народного единства. Программа общественных мероприятий

Жители Екатеринбурга отметят День народного единства 4 ноября праздничными шествиями и открытием памятника создателю ВДВ Василию Маргелову. "ОГ" представляет подробную программу мероприятий.

11:00 - Марш гражданских активистов. Колонны формируются у Театра драмы (Октябрьская площадь, 2) и ККТ "Космос" (Дзержинского, 2).

Фото: социальные сети

В 10:45 в двух точках соберутся представители правящей партии, органов власти, представители ветеранских, профсоюзных, студенческих организаций, религиозных конфессий. В шествии впервые примут участие юнармейцы - члены новой молодёжной патриотической организации.

Цель марша – поддержка политического курса Президента РФ, направленного на укрепление гражданского единства. Первая колонна пройдёт от Театра драмы по Набережной рабочей молодёжи, через подземный переход и выйдет в Исторический сквер к памятнику Татищеву и де Геннину. Вторая двинется от ККТ "Космос" по направлению к площади Труда.

11:15 - Общегородской крестный ход пройдёт от Свято-Троицкого кафедрального собора (ул. Розы Люксембург, 57а) до Храма-на-Крови (ул. Царская, 10).

Фото: Екатеринбургская епархия

В День Казанской иконы Божией Матери и День народного единства екатеринбургский крестный ход возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Колонна двинется в 11:15 после Божественной литургии от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови. По пути участники крестного хода сделают две остановки для молебна – у храма "Большой Златоуст" и часовни Святой великомученицы Екатерины на площади Труда.

12:00 - Открытие памятника главнокомандующему ВДВ СССР Василию Маргелову на углу улиц Луначарского и Первомайской.

Фото: Свердловское отделение Союза десантников России

Памятник Василию Маргелову (высотой 2,18 метра) из бронзы расположился на углу улиц Луначарского и Первомайской рядом с "Чёрным тюльпаном".

11:30 - Фотовыставка Национально-освободительного движения "Ужасы 90-х" на Плотинке.

Фото: rusnod.ru

В Историческом сквере возле выхода из тоннеля пройдёт фотовыставка "Ужасы 90-х". Фотографии напомнят посетителям о реальной жизни уральцев в 90-е годы, брошенных деревнях, разрушенных заводах и фабриках.

12:00 - 13:00 - Общегородской праздничный митинг-концерт на площади Труда.

Фото: социальные сети

В полдень на площади Труда начнётся торжественный митинг с участием лидеров региона. Будет работать полевая кухня.

12:00 - Екатеринбургские националисты пройдут "Русским маршем" по Уралмашу.

Фото: социальные сети

Сбор активистов намечен на 12:00 (на углу улиц Победы и Бакинских Комиссаров). Колонна начнёт движение в 13:00 по улице Победы, затем по проспекту Космонавтов до кинотеатра "Заря", где шествие завершится небольшим митингом. В этом году заявки на участие подали лишь 400 уральцев.