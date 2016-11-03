Екатеринбуржцы отметят День народного единства. Программа общественных мероприятий
3 ноября 2016, 12:32 / Общество
Жители Екатеринбурга отметят День народного единства 4 ноября праздничными шествиями и открытием памятника создателю ВДВ Василию Маргелову. "ОГ" представляет подробную программу мероприятий.
11:00 - Марш гражданских активистов. Колонны формируются у Театра драмы (Октябрьская площадь, 2) и ККТ "Космос" (Дзержинского, 2).
Фото: социальные сети
В 10:45 в двух точках соберутся представители правящей партии, органов власти, представители ветеранских, профсоюзных, студенческих организаций, религиозных конфессий. В шествии впервые примут участие юнармейцы - члены новой молодёжной патриотической организации.
Цель марша – поддержка политического курса Президента РФ, направленного на укрепление гражданского единства. Первая колонна пройдёт от Театра драмы по Набережной рабочей молодёжи, через подземный переход и выйдет в Исторический сквер к памятнику Татищеву и де Геннину. Вторая двинется от ККТ "Космос" по направлению к площади Труда.
11:15 - Общегородской крестный ход пройдёт от Свято-Троицкого кафедрального собора (ул. Розы Люксембург, 57а) до Храма-на-Крови (ул. Царская, 10).
Фото: Екатеринбургская епархия
В День Казанской иконы Божией Матери и День народного единства екатеринбургский крестный ход возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Колонна двинется в 11:15 после Божественной литургии от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови. По пути участники крестного хода сделают две остановки для молебна – у храма "Большой Златоуст" и часовни Святой великомученицы Екатерины на площади Труда.
12:00 - Открытие памятника главнокомандующему ВДВ СССР Василию Маргелову на углу улиц Луначарского и Первомайской.
Фото: Свердловское отделение Союза десантников России
Памятник Василию Маргелову (высотой 2,18 метра) из бронзы расположился на углу улиц Луначарского и Первомайской рядом с "Чёрным тюльпаном".
11:30 - Фотовыставка Национально-освободительного движения "Ужасы 90-х" на Плотинке.
Фото: rusnod.ru
В Историческом сквере возле выхода из тоннеля пройдёт фотовыставка "Ужасы 90-х". Фотографии напомнят посетителям о реальной жизни уральцев в 90-е годы, брошенных деревнях, разрушенных заводах и фабриках.
12:00 - 13:00 - Общегородской праздничный митинг-концерт на площади Труда.
Фото: социальные сети
В полдень на площади Труда начнётся торжественный митинг с участием лидеров региона. Будет работать полевая кухня.
12:00 - Екатеринбургские националисты пройдут "Русским маршем" по Уралмашу.
Фото: социальные сети
Сбор активистов намечен на 12:00 (на углу улиц Победы и Бакинских Комиссаров). Колонна начнёт движение в 13:00 по улице Победы, затем по проспекту Космонавтов до кинотеатра "Заря", где шествие завершится небольшим митингом. В этом году заявки на участие подали лишь 400 уральцев.