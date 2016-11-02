Noize MC записал для нового альбома трек с Лизой Монеточкой

Известный исполнитель Noize MC, он же Иван Алексеев, записал для своего нового альбома трек с екатеринбуржской звездой Интернета и исполнительницей собственных песен Лизой Монеточкой. Об этом Иван сообщил в интервью pravda.ru

— На грядущем релизе выйдет трек с Монеточкой - девчонкой из Екатеринбурга, взорвавшей Интернет в этом году. Это будет саркастичный гимн-демотиватор и, по-моему, главный бэнгер всего альбома, - сказал Noize MC.

Презентация нового альбома Noize MC состоится 18 ноября в Москве.

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