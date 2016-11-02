По качеству работы здравоохранения Екатеринбург оказался равен Москве

2 ноября 2016, 16:44 / Общество

Финансовый университет при Правительстве РФ рассчитал индекс качества работы здравоохранения в крупных городах нашей страны. По этому показателю Екатеринбург оказался на одном уровне с Москвой.

Эксперты из Финансового университета при Правительстве РФ опросили по 600 жителей в каждом из 38 крупных городов России. В результате самые высокие оценки качества медобслуживания получили Грозный, Тюмень, Пенза, Томск и Казань. Самые низкие показатели оказались у Махачкалы, Севастополя, Перми, Астрахани и Тольятти.

Примечательно то, что Екатеринбург, Москва и Новосибирск со своим индексом качества работы здравоохранения, равным 0,81, оказались в разряде "середнячков". Для сравнения, у общероссийского лидера по этому показателю – Грозного – индекс составил 0,86.

Учёные выяснили и основные причины недовольства горожан местной медициной. 30% опрошенных екатеринбуржцев пожаловалось на недостаточное количество поликлиник широкого профиля. 19% жителей Екатеринбурга заявили, что в городе мало диагностических центров, 14% – специализированных медицинских клиник, 9% – больниц. Но одновременно только 12% екатеринбуржцев сообщили, что им приходилось обращаться за медпомощью в другие регионы.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

22 часа назад

В 2016 году в частных домах сгорели 113 уральцев
Минувшие выходные были омрачены трагическим происшествием в Волчанске: на улице Шевченко при пожаре частного дома погибли трое детей в возрасте от 11 месяцев до 14 лет. Как показывает статистика, эта ситуация — не такая уж редкая. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, с начала этого года на Среднем Урале произошло 638 пожаров в частных домах. При этом погибли 113 человек, 11 из которых — дети.

22 часа назад

Сколько платят лучшим рабочим?
Вчера III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech, который проходит в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», открылся пленарным заседанием «Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост». В качестве экспертов выступили вице-премьер правительства России Ольга Голодец, замминистра образования РФ Людмила Огородникова, замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, сопредседатель «Деловой России» Сергей Недорослев.

23 часа назад

Главный строитель Верхотурья собирает автораритеты
Есть люди, для которых и одна работа в тягость, а верхотурец Михаил Марков находит время и душевные силы для множества занятий

23 часа назад

На Урале открывается центр проверки продуктов на ГМО
В Екатеринбурге открывается центр проверки на ГМО.

1 ноября 2016

Свердловские кадеты прошли по снегу 22 километра
На соревнования по военной подготовке собрались девять кадетских команд подростков из школ Среднего Урала, Пермского края и Курганской области. Вчера ребята с тяжёлой экипировкой и автоматами прошли 22 километра по пересечённой местности, включая горы, переправу через реку и «минное поле». На это командам понадобилось в среднем по 4,5 часа.

1 ноября 2016

При Ельцине решения принимались стремительно
Когда Ельцина в 1976 году избрали первым секретарём Свердловского обкома КПСС, колёсики в партийно-хозяйственном аппарате завертелись быстрее. Это мне, молодому корреспонденту отдела партийной жизни с 1980 года в газете «Вечерний Свердловск», а потом в «Уральском рабочем», старшие товарищи говорили.

31 октября 2016

Визитной карточкой свердловских школьников станет отряд барабанщиков
29–30 октября состоялся первый слёт Свердловского областного отделения Российского движения школьников (РДШ), на котором школьники — представители пилотных площадок смогли познакомиться друг с другом и обозначить основные направления для развития движения в области.

31 октября 2016

Уральский физик удостоен премии правительства России
Главный научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН, доктор технических наук Михаил Яландин удостоен премии правительства РФ за достижения в сфере науки и техники. Премии размером в два миллиона рублей каждая получили 74 соискателя из 13 регионов.

31 октября 2016

Музей-урок
Уже 25 лет «Шурави» учит не повторять былых ошибок

31 октября 2016

Опасен не ислам, а фанатизм
Профессор восточно-европейской истории Венского университета Керстин Йобст считает, что для ассимиляции новоприбывших в Европу мигрантов из Сирии и Пакистана должно родиться и вырасти новое поколение

Последние новости
Что было раньше