По качеству работы здравоохранения Екатеринбург оказался равен Москве

Финансовый университет при Правительстве РФ рассчитал индекс качества работы здравоохранения в крупных городах нашей страны. По этому показателю Екатеринбург оказался на одном уровне с Москвой.

Эксперты из Финансового университета при Правительстве РФ опросили по 600 жителей в каждом из 38 крупных городов России. В результате самые высокие оценки качества медобслуживания получили Грозный, Тюмень, Пенза, Томск и Казань. Самые низкие показатели оказались у Махачкалы, Севастополя, Перми, Астрахани и Тольятти.

Примечательно то, что Екатеринбург, Москва и Новосибирск со своим индексом качества работы здравоохранения, равным 0,81, оказались в разряде "середнячков". Для сравнения, у общероссийского лидера по этому показателю – Грозного – индекс составил 0,86.

Учёные выяснили и основные причины недовольства горожан местной медициной. 30% опрошенных екатеринбуржцев пожаловалось на недостаточное количество поликлиник широкого профиля. 19% жителей Екатеринбурга заявили, что в городе мало диагностических центров, 14% – специализированных медицинских клиник, 9% – больниц. Но одновременно только 12% екатеринбуржцев сообщили, что им приходилось обращаться за медпомощью в другие регионы.