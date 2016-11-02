В Екатеринбурге на три дня отменили "Городскую электричку"

На Среднем Урале в связи с Днём народного единства изменится расписание электропоездов, сообщает Свердловская пригородная компания.

Так, с 4 по 6 ноября не будет курсировать "Городская электричка" — поезд сообщением "Сысерть — Керамик — Екатеринбург — Сортировочный". Изменения также коснутся электропоезда "Рассоленко — Кузино". Состав не выйдет на линию 5 ноября.

Напомним, в ноябре россияне отдохнут три дня: в праздничную пятницу 4 ноября, а также субботу и воскресенье — 5 и 6 ноября.