С густым дымом в Верхней Салде борется водовозка и бульдозер

В настоящее время коммунальные службы Верхней Салды пытаются ликвидировать тление мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов - дым, идущий со свалки, затянул часть городских улиц настолько, что местами люди не видят соседних домов. Впрочем, явной опасности тлеющая свалка не несёт, поэтому сотрудники МЧС к ликвидации ситуации не привлекаются.

- Мы связались с местными органами самоуправления по поводу сложившейся ситуации, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Там нам пояснили, что сейчас на полигоне ТБО работает бульдозер, накануне туда выезжала водовозка, которая проливала мусор, чтобы ограничить его тление.

Спасатели порекомендовали салдинцам, проживающим в наиболее задымлённых районах, поменьше открывать окна, а людям с заболеваниями дыхательных путей без необходимости не выходить на улицу.

Отметим, сложившуюся в городе ситуацию салдинцы начали обсуждать на городском форуме в конце октября. Как сообщается, густой дым со свалки заполнил улицы Спортивная, Восточная и Парковая, а также ряд других районов. Дым сопровождается характерными для горения мусора ароматами.

Фото: http://forum.vsalde.ru/