Банк России отозвал лицензии у пяти страховых компаний

3 часа назад
Фоторепортаж: WorldSkills Hi-Tech-2016, день второй
Второй день чемпионата WorldSkills Hi-Tech, который проходит в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», открылся пленарным заседанием «Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост»
1 ноября 2016 Реклама
Резьбовая шпилька DIN 975 и сфера ее применения
Одним из самых востребованных крепежных элементов сегодня по праву может считаться шпилька резьбовая DIN 975 чаще всего поставляемая в виде заготовки длинной в один и два метра.
1 ноября 2016
Фоторепортаж: WorldSkills Hi-Tech-2016
Лучшие рабочие страны собрались на III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2016, открывшийся в минувшее воскресенье в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
31 октября 2016
Лучшие рабочие страны приехали на Урал
В Екатеринбурге стартовал III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech.
31 октября 2016
На Урале начался сезон «отмены рейсов». Иностранцы рискуют реже
Из-за ухудшения метеоусловий 31 октября были отменены несколько рейсов: из Кольцово в 8 утра не вылетел самолёт авиакомпании Turkish Airlines, авиакомпания Azur Air отказалась от посадки в Екатеринбурге, приняв решение об уходе на запасной аэродром в Перми.
31 октября 2016
Открытие Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2016
Церемония открытия Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2016 состоялась на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Фоторепортаж.
28 октября 2016
Строительные «полуфабрикаты»
Сдачу детских садов в разных муниципалитетах срывают одни и те же подрядчики
26 октября 2016
Бродовцам после запуска газопровода раздали обогреватели
В горноуральском селе Бродово, в котором 250 подворий, коммунальная реформа оставила местных жителей без тепла. В селе построили небольшую модульную котельную для соцобъектов, а жилые дома решили перевести на автономное отопление природным газом. Однако на момент выхода номера к газопроводу подключили всего 9 квартир. Остальным пока приходится отапливать жильё печами или электрообогревателями.
26 октября 2016
МУГИСО объявит «второй первый» аукцион по размещению рекламных конструкций в Екатеринбурге
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) готовится к проведению нового аукциона для отбора компаний, которые смогут устанавливать свои щиты вдоль Новокольцовского тракта. По данным «ОГ», ведомство не намерено подавать заявление в суд, чтобы оспорить решение территориального Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое отменило результаты первого аукциона, проведённого по новым правилам.
26 октября 2016
В Екатеринбурге может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал»
В Екатеринбурге в ближайшее время может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал», расположенный на улице Альпинистов, 85.