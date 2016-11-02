Банк России отозвал лицензии у пяти страховых компаний

Банк России принял решение об отзыве лицензий у пяти страховых компаний.

Судя по информации, размещённой на сайте Банка России, лицензий, дающих право работать на рынке страхования, полностью лишились компании "Росэнерго", "РОМЕД", "АКОМС" и "Наша гарантия". У страхового общества "ЖАСО" лицензия отозвана частично: отныне ему запрещено заниматься обязательными видами страхования (ОСАГО и так далее).

Правда, только у одной из этих пяти компаний - у "Нашей гарантии" - лицензия отозвана за нарушение страхового законодательства. Остальные четыре фирмы лишены права оказывать страховые услуги с более мягкой формулировкой: "в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности".