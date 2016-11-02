В Екатеринбурге пройдёт Уральский фестиваль искусства татуировки
2 ноября 2016, 17:33
5 и 6 ноября. 11:00. В центре культуры "Урал" состоится третий Уральский фестиваль искусства татуировки — URAL TATTOO CONVENTION.
Под одной крышей будут работать более 120 мастеров татуировки. Зрители смогут увидеть работы мастеров из разных городов и стран, приобрести средства по уходу за тату, художественные материалы, тату-оборудование от лучших продавцов России.
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