Новинки строительной отрасли представят на мартовской выставке

С 14 по 16 марта в Екатеринбурге состоится Международная выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования «Build Ural-2017». Мероприятие столь крупного масштаба пройдёт в стенах ВМЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», соберёт участников со всей страны и из-за рубежа, позволит представить широкой общественности и продвинуть на рынке продукцию, соответствующую высоким стандартам качества и веяниям времени.

Для производителей и поставщиков, представителей торговых, строительных и архитектурно-проектных организаций Уральского региона эта площадка станет местом для эффективного и удобного расширения деловых контактов.

Экспозиция будет разбита на несколько основных разделов, осуществляющих широкий охват отрасли. В блоке строительных материалов и оборудования можно будет ознакомиться с предложениями таких ресурсов, как Плиткафасад, регулярно снабжающих рынок высокотехнологичными новинками, рассчитанными на беспроблемную эксплуатацию даже в сложных климатических условиях.

Также предусмотрены стенды с отделочными материалами, окнами, фасадами, дверями и воротами, инженерными системами и сантехникой. По отзывам посетителей предыдущих выставок, площадка имеет высокую практическую пользу, проста и при этом функциональна.