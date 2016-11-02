В УГГУ пройдёт совместное заседание молодёжного парламента и молодёжного правительства Свердловской области

2 ноября 2016, 17:55

 3 ноября. 12:00. В конференц-зале института мировой экономики УГГУ состоится совместное заседание молодёжного парламента и молодёжного правительства Свердловской области.

Молодые чиновники обсудят проект закона "О добровольчестве (волонтёрстве)" и назначат ответственного за разработку социальной программы, направленной на сохранение семейных ценностей.

Затем законодатели займутся обустройством в вузе зелёного уголка: молодёжный парламент передаст волонтёрскому центру УГГУ около 30 деревьев в кадках. Предполагается, что каждый саженец будет именным – ФИО владельца укажут на специальной ленточке, которая обяжет хозяина регулярно ухаживать за растением. Практически все депутаты молодёжного парламента уже выразили готовность взять под свою опеку деревце.

В 14:00 на открытой площадке перед зданием горнотехнологического факультета (переулок Университетский, 9) для студентов-горняков пройдёт открытая лекция по истории Отечества, посвящённая Дню народного единства. Студентов-горняков и участников заседания научат основам национальных танцев, познакомят с головными уборами разных народностей, а представители казачьего центра УГГУ дадут всем желающим мастер-класс по обращению с шашкой. Закончится лекция большим межнациональным хороводом.

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