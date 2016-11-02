Со второй попытки "лисицы" одержали первую победу в Евролиге

Во второй туре группового раунда женской баскетбольной Евролиге екатеринбургская "УГМК" одержала уверенную победу над венгерской командой "Уника" из Шопрона - 82:61 (22:14, 22:18, 19:12, 19:17).

Самыми результативными у "лисиц" стали Бриттни Грайнер (17 очков), Евгения Белякова и Альба Торренс (по 12).