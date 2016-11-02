Со второй попытки "лисицы" одержали первую победу в Евролиге

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Спорт
3 часа назад
Российские легкоатлеты, пропустившие Игры-2016, получат денежные компенсации
Российские легкоатлеты, вынужденно пропустившие Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, получат денежные компенсации от Фонда поддержки олимпийцев России. Общая сумма выплат составит около 40 миллионов рублей.
3 часа назад
От Матвеева до Хиддинга: кто возглавит «Урал» после Скрипченко
Недавний уход Вадима Скрипченко с поста главного тренера «Урала» оставил много неразрешённых вопросов. Сейчас главный из них— кто же будет стоять у руля команды в столь сложный для неё период? «ОГ» предлагает свой список претендентов на вакантную должность.
1 ноября 2016
Двойной удар: уволен Разин, ушёл Скрипченко
С интервалом в один день в двух самых известных спортивных клубах области произошли кардинальные изменения в тренерском составе — сначала был уволен наставник ХК «Автомобилист» Андрей Разин, а затем свой пост покинул и главный тренер ФК «Урал» Вадим Скрипченко.
1 ноября 2016
Возвращение «крёстного отца»
В понедельник утром хоккейный клуб «Автомобилист» объявил об увольнении главного тренера Андрея Разина, а уже вечером назвал имя нового наставника – 66-летнего Владимира Крикунова, для которого это будет своеобразным возвращением на Урал.
1 ноября 2016
Третьим будешь?
Очередной тренер «Урала» ушёл «не из-за «Терека»
1 ноября 2016
Давид Белявский женился
Свердловский гимнаст Давид Белявский, серебряный и бронзовый призёр Игр в Рио, женился. Свадьба гимнаста и его возлюбленной – Марии – прошла на греческом острове Санторини.
1 ноября 2016
В «Динамо-Строителе» новый главный тренер
В хоккейном клубе «Динамо-Строитель» назначен новый тренер команды – им стал Дмитрий Волков, ранее исполнявший роль помощника наставника команды.
31 октября 2016
Екатеринбург впервые принял Кубок мира по латиноамериканским танцам
В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл VII Ural Dance Cup 2016, в рамках которого в столице Среднего Урала впервые состоялся Кубок мира по латиноамериканским танцам профессионального дивизиона Всемирной Федерации танцевального спорта (PD WDSF), один из самых престижных турниров среди профессионалов.
31 октября 2016
Разин доигрался
Хоккейный клуб «Автомобилист» расстался со своим главным тренером Андреем Разиным. Сам наставник в разговоре с «ОГ» заявил, что рад сложившейся ситуации.
31 октября 2016
Футбольный спектакль
Договорняк или нет? Но в любом случае – удар по репутации «Урала»