Губернатор поздравил уральцев с Днём военного разведчика

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником, отмечаемым 5 ноября.

Напомним, именно уралец — Герой Советского Союза Николай Кузнецов признан лучшим разведчиком XX столетия. В 2016 году свердловчане отметили 105-летие со дня его рождения.