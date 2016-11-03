Скончался выдающийся клоун Олег Попов

3 ноября 2016, 08:43 / Культура

Звезда российского и мирового цирка, всемирно известный Солнечный клоун Олег Попов скончался вечером 2 ноября на 87 году жизни в Ростове-на-Дону, где выступал в рамках большого гастрольного тура. Как сообщает журналистам гендиректор "Росгосцирка" Дмитрий Иванов, артист умер внезапно. Из 14 запланированных в Ростовском цирке представлений, Попов успел дать всего два.

- Олег Попов приехал в Ростов-на-Дону 29 октября с премьерой нового шоу "Пусть всегда будет солнце!", - сообщает ТАСС. - Он должен был исполнишь как ставшие классикой репризы (в том числе знаменитый "Луч"), так и новые с участием прославленных "Канатоходцев" под руководством Патимат Гаджикурбановой, "Конного театра" Раисы Шаниной, акробатов, иллюзионистов, дрессированных собак.

По официальной информации, Олег Попов чувствовал себя хорошо и внезапно скончался во время просмотра телевизора.

Где и когда будет происходить прощание с выдающимся артистом, пока не известно, как не известно и где его похоронят: почти 25 лет Олег Попов прожил в Германии и возможно, что похороны пройдут там.

Отметим, дебютировавший в 1951 году в Саратовском цирке Олег Попов в своих номерах традиционно использовал элементы эквилибристики, акробатики, жонглирование, пародии, буффонаду и эксцентрику. Зрителям он навсегда запомнится в образе Солнечного клоуна - весёлого желтоволосого человека в полосатых штанах и большой клетчатой кепке. Уехавший в 1991 году в Германию клоун не утратил российского гражданства, выступая под псевдонимом "Счастливый Ганс", а в 2015 году впервые посетил родину. Весной этого года начался большой гастрольный тур Попова по России.

За время своей цирковой карьеры Олег Попов был удостоен званий Народного артиста РСФСР (1958), Народного артиста СССР (1969), награждён Орденом Ленина (1980) и трижды - орденами Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы (1994) и Почётной грамотф Президента Российской Федерации (2010).

Фото: Wikipedia

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