Фрадков возглавит РИСИ и совет директоров концерна "Алмаз-Антей"

3 ноября 2016, 09:25 / Политика

Бывший руководитель Службы внешней разведки (СВР) Михаил Фрадков станет председателем совета директоров корпорации "Алмаз-Антей" и с 4 января 2017 года возглавит "Российский институт стратегических исследований" (РИСИ).

Как сообщает официальный портал Президента РФ, 2 ноября Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым и экс-главой СВР. Итогом встречи стало новое назначение Фрадкова.

—Мы договорились, что Вы возглавите Наблюдательный совет РЖД, но Сергей Викторович (Чемезов) обратился к Вам с просьбой, я знаю, и на меня вышел, чтобы использовать Вас в "Алмаз-Антее", — сказал Путин, обращаясь к Михаилу Фрадкову.

Сергей Чемезов добавил, что знания Фрадкова, полученные на предыдущей работе, будут полезны в концерне. Также Путин предложил экс-главе СВР возглавить РИСИ.

— Владимир Владимирович, за это особое спасибо. Это очень интересное предложение. Получается "пакет"»: стратегические исследования, военно-промышленная проблематика, — сказал Михаил Фрадков.

В этот же день Владимир Путин подписал Указ об освобождении Леонида Решетникова от должности директора РИСИ и назначении на неё Михаила Фрадкова.

Как уточняет "Российская газета", Фрадкову в концерне "Алмаз-Антей" предстоит руководить советом директоров.

Добавим, на Среднем Урале действует четыре предприятия концерна "Алмаз-Антей":  Машиностроительный завод им. Калинина, опытное конструкторское бюро "Новатор", особое конструкторское бюро "Пеленг" и производственное предприятие "Вектор". 

Напомним, в конце сентября 2016 года Путин освободил Фрадкова от должности главы СВР в связи с выходом на пенсию.

Фото: kremlin.ru

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