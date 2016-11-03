Четыре муниципалитета победили в областном конкурсе по развитию инноваций в образовании

Четыре муниципалитета стали победителями 2016 года в областном конкурсе по развитию инновационных технологий в школах.

Согласно опубликованного на интернет-портале правовой информации Свердловской области постановления регионального правительства лучшими стали Нижняя Салда, Первоуральск, Камышловский и Полевской городские округа. Они получат из областного бюджета специальные трансферты по 1,5 млн рублей. Эти средства пойдут на развитие школ, получивших статус региональных инновационных площадок.