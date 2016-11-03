Чайка назначил в Екатеринбурге новых прокуроров

В четырёх районах Екатеринбурга назначены новые прокуроры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка освободил и назначил на должности на 5 лет глав надзорных ведомств Верх-Исетского, Октябрьского, Ленинского и Железнодорожного районов уральской столицы.

Так, старший советник юстиции Вахит Мухамадеев, возглавлявший прокуратуру Верх-Исетского района, назначен на должность прокуратура Ленинского района. Его место занял старший советник юстиции Александр Юровских — он был освобождён от должности прокурора Октябрьского района. Прокуратуру Октябрьского района возглавил советник юстиции Игорь Корелов.

Чайка также освободил от должности советника юстиции прокурора Верхней Пышмы Андрея Иньшакова и назначил его на пост главы надзорного ведомства Железнодорожного района Екатеринбурга.