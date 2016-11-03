Оксана
Жилина

В Екатеринбурге стартует Фестиваль научного кино

3 ноября 2016, 12:23 / Культура

В Екатеринбурге на площадке Ельцин-Центра с 3 по 5 ноября пройдёт Фестиваль актуального научного кино. Сегодня в киноконференц-зале представят первую полнометражную картину "Счастливый фильм" в 19:00, сообщила "ОГ" пресс-секретарь центра Елена Волкова.

"В этом году Фестиваль актуального научного кино представит интересные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет. Он проходит во многих городах России. В Ельцин-Центре каждый фильм будут представлять уральские учёные, вход для всех желающих свободный", - рассказала "ОГ" Елена Волкова.

Программа Фестиваля актуального научного кино в Ельцин-Центре:

Фото: csff.ru

3 ноября, 19:00 "Счастливый фильм" (12+), режиссёр - Хиллман Кёртис (США, Австралия, Франция)

Фото: csff.ru

4 ноября, 19:00 "Тайная жизнь веществ" (12+), режиссёр - Панос Раптис (Великобритания, Греция)

Фото: csff.ru

5 ноября, 17:00 "Терра" (12+), режиссёр - Ян Артрюс Бертран (Франция)

Фото: csff.ru

5 ноября, 18:30 "Сахар" (12+), режиссёр - Ян Артрюс Бертран (Франция)

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

19 часов назад

«Словно так и было задумано»
В екатеринбургском Доме журналистов открылась персональная выставка фотографа департамента информационной политики губернатора Свердловской области Андрея Захарова.

19 часов назад

Куда кочует этно?
В столице Урала покажут лучшие фильмы о национальной культуре

19 часов назад

Следом за Большим
Объявлены номинанты XXIII Национальной театральной премии страны – «Золотая маска». В этом году среди претендентов на награды из нашей области лишь Екатеринбургский театр оперы и балета. Зато как представлен: он второй после Большого театра по количеству номинаций. Более того, худ­рук балета нашего театра Вячеслав Самодуров в некоторых номинациях представлен как за работу в Екатеринбурге, так и за спектакль «Ундина», поставленный в Большом театре.

20 часов назад

Ювелирная коллекции пасхальных яиц в стиле Hi-Tech
Ювелирная коллекция "Династия" создана к 400-летию правления Романовых в России.

1 ноября 2016

Победителя «Большой книги» объявят 6 декабря
Лауреаты крупнейшей литературной премии «Большая книга» за 2016 год будут объявлены на торжественной церемонии 6 декабря. На победу претендуют 11 авторов, среди которых двое уральцев – Анна Матвеева и Алексей Иванов.

1 ноября 2016

Только один свердловский театр вошёл в число номинантов «Золотой маски»
Названы номинанты премии «Золотая маска». В их числе всего один театр из Свердловской области – Екатеринбургский театр оперы и балета с оперой «Кармен» и балетом «Ромео и Джульетта». Он номинирован в 12 категориях.

1 ноября 2016

Владимир Путин подписал указ о создании Российского фонда культуры
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры». Учредителем фонда станет Министерство культуры России. Сейчас решается вопрос о том, кто станет председателем фонда.

1 ноября 2016

«Областная газета» запустила совместный проект с «Красной бурдой»
Три года назад (в 2013 году) в «Областной газете» появился юмористический раздел, который мы готовим совместно с журналом «Красная бурда».

31 октября 2016

И дольше века длилась жизнь
В последний день октября ушёл из жизни Владимир Зельдин – человек, давно и заслуженно ставший легендой. На театральной сцене он дебютировал в 1927 году, в кино – в 1938-м, с 1945 года и до последнего времени служил в Центральном театре Российской армии. До своей кончины Зельдин оставался старейшим из живущих народных артистов СССР и старейшим действующим актёром.

31 октября 2016

Автор «Ликвидации» снимет «Ненастье» Иванова
Стало известно, что роман уральского писателя Алексея Иванова «Ненастье» будет экранизировать режиссёр Сергей Урсуляк – автор фильмов «Сочинение ко Дню Победы», «Ликвидация», «Тихий Дон». Об этом сообщил сам режиссёр. Права на экранизацию «Ненастья» выкупил телеканал «Россия-1», на котором и состоится премьера.

Последние новости
Что было раньше