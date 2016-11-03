В Екатеринбурге стартует Фестиваль научного кино
3 ноября 2016, 12:23 / Культура
В Екатеринбурге на площадке Ельцин-Центра с 3 по 5 ноября пройдёт Фестиваль актуального научного кино. Сегодня в киноконференц-зале представят первую полнометражную картину "Счастливый фильм" в 19:00, сообщила "ОГ" пресс-секретарь центра Елена Волкова.
"В этом году Фестиваль актуального научного кино представит интересные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет. Он проходит во многих городах России. В Ельцин-Центре каждый фильм будут представлять уральские учёные, вход для всех желающих свободный", - рассказала "ОГ" Елена Волкова.
Программа Фестиваля актуального научного кино в Ельцин-Центре:
Фото: csff.ru
3 ноября, 19:00 "Счастливый фильм" (12+), режиссёр - Хиллман Кёртис (США, Австралия, Франция)
Фото: csff.ru
4 ноября, 19:00 "Тайная жизнь веществ" (12+), режиссёр - Панос Раптис (Великобритания, Греция)
Фото: csff.ru
5 ноября, 17:00 "Терра" (12+), режиссёр - Ян Артрюс Бертран (Франция)
Фото: csff.ru
5 ноября, 18:30 "Сахар" (12+), режиссёр - Ян Артрюс Бертран (Франция)